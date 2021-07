FOTOS: Kalimba nos contó todo lo que representa la fama para él.

Aunque no le agrada la idea de ser famoso, Kalimba ha sabido canalizar esa fama de una manera útil para él y los demás.

Mimí se fue hasta la productora de Kalimba para platicar con él todo sobre su vida, desde los inicios en el mundo del espectáculo, pasando por su momento más difícil, hasta su desagrado por la fama. ¡Fue una plática llena de revelaciones pero con momentos muy amenos!

Su talento lo demostró desde muy pequeño frente a la pantalla.

El talento de Kalimba era notable desde muy pequeño, y con tan sólo dos añitos y medio, ya estaba haciendo de las suyas en televisión y sorprendía a todos aprendiéndose los guiones al pie de la letra. En gran parte, su padre fue el ‘culpable’ de ello, pues fue él que desde muy pequeño le enseñó lo que significaba la responsabilidad.

Kalimba prefirió las emociones en la música al elegir su camino.

No es un secreto que Kalimba tenía también una carrera por delante como futbolista profesional, sin embargo, el significado y todo lo que provoca la música, fue lo que lo hizo decidirse por ese camino, y aunque ama hacer sentir a la gente con sus canciones, la fama es algo que no le gusta, pues no es de su agrado que lo reconozcan a todos los lugares donde va.

Uno de sus momentos más difíciles en la vida fue el haber sido acusado en Acapulco de abuso a una menor de edad, hecho que se desmintió tiempo después y la verdad salió a la luz. Sin embargo, en esos momentos de dificultad, Kalimba se apegó más de lo normal a la fe, y fue algo que lo sacó adelante.

Sin duda, fue una plática llena de revelaciones y a corazón abierto. Gracias a Kalimba por esta plática en la que no sólo Mimí disfrutó, sino todo el público.

