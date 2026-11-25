¡Una nueva historia de amor nace! La ex Miss Universo mexicana 2025 ha sorprendido a todos, en especial al confirmar un noviazgo con Alejandro Canahuati Farah, Fátima Bosch se encargó de subir fotos juntos donde le agradece su apoyo y amor en los momentos difíciles, confirmando su relación.

El actual novio de la modelo, se sabe que se trata de un empresario hondureño, quien está enfocado en el sector textil y comercial, gran parte de su trayectoria se encentra vinculada con Industrias Pacer, en especial cuando su padre fue el fundador de dicha empresa, Mario Miguel Canahuati. Además de ser una personalidad que mantiene un perfil bajo en el mundo del espectáculo.

¿Cuántos años tiene el empresario?

Como se menciono anteriormente, Alejandro Canahuati Farah al tener un perfil bajo dentro de la farándula y las redes sociales, se desconoce la edad del empresario, ya que mantiene sus redes sociales en privado, provocando que ciertos aspectos de su vida ocultos del ojo público.

La información sobre su vida se ha dado debido a las entrevistas que ha realizado a diversos medios para hablar sobre textiles y por sus vínculos familiares.

¿Cómo inicio el romance entre Fátima Bosch y Alejandro Canahuati Farah?

Toda la información sobre el supuesto romance entre Fátima Bosch y Alejando Canahuati Farah, inicio cuando ambos fueron vistos en tomados de la mano en Mérida (Yucatán), causando cierto interés por el público para conocer la identidad de su romance.

Aunque en ese entonces no se había dicho nada al respecto y todo había quedado en simples rumores, fue el 25 de noviembre cuando la ex Miss Universo se encargó de subir fotos junto al empresario dejando un romántico mensaje:

“Gracias por acompañarme en este proceso, (que se no fue fácil) por tu paciencia, tus detalles, tus sorpresas, tu amor. and everything in between.”