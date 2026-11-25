La puertorriqueña Jennifer Barreto fue coronada como la nueva Miss Universo 2026, convirtiéndose en la sucesora de la mexicana Fátima Bosch. Sin embargo, su triunfo ha generado un fuerte debate en redes sociales, donde algunos usuarios que siguieron el certamen de belleza la acusaron de presunto fraude por un detalle que no pasó desapercibido: supuestamente, ya había ensayado su respuesta para la ronda de preguntas.

¿Qué dijo Jennifer Barreto tras ganar Miss Universo 2026 y por qué dicen que fue fraude?

La victoria de Jennifer Barreto en Miss Universo 2026 quedó envuelta en la polémica luego de que comenzaran a circular en redes sociales acusaciones de presunto fraude. ¿La razón? La similitud entre una de sus respuestas durante el certamen y otra que habría dado semanas antes, relacionada con la inteligencia artificial.

Durante la ronda de preguntas y respuestas, la puertorriqueña compartió su postura sobre la preocupación que genera el avance de la inteligencia artificial. Desde su punto de vista, lo verdaderamente importante no es la tecnología en sí, sino la sabiduría con la que las personas decidan utilizarla.

Sin embargo, su respuesta llamó la atención de varios espectadores, quienes aseguraron que parecía estar previamente ensayada. Para respaldar sus señalamientos, algunos usuarios compartieron un video en los que se observa que, semanas antes, Jennifer habría recibido una pregunta similar y contestado prácticamente lo mismo.

EL DESCARO TOTAL 🚨



Hace unos dias le hicieron a la Miss Pierto Rico la misma pregunta que se le hizo esta noche en el certamen de #MissUniverse2026



Lo raro aqui es que respondió COMPLETAMENTE LO MISMO, se nota que se aprendió muy bien su guión.



Esta edición ha sido un fraude pic.twitter.com/M1FB6RxuEE — DIMELO KIM (@dimelokim) November 25, 2026

Este detalle fue suficiente para que algunos internautas cuestionaran la transparencia del concurso y calificaran su triunfo como un supuesto fraude. Por otro lado, hubo quienes salieron en defensa de la nueva Miss Universo, argumentando que las participantes suelen prepararse con anticipación sobre distintos temas para estar listas ante cualquier pregunta del jurado.

Entre las reacciones que circulan en X (antes Twitter) y TikTok destacan comentarios como: “Todo preparado, sin sorpresas. Es un concurso bufo, vacío, sin sentido”, “Tenía la respuesta súper estudiada”, “Miss Universe 2026 es militar de los Estados Unidos, saque sus propias conclusiones” y “¿Qué probabilidades hay de esa tremenda casualidad?”.

¿Quién es Jennifer Barreto, la nueva Miss Universo 2026?

Más allá de la polémica que rodea su coronación, Jennifer Barreto tiene una historia que también ha llamado la atención. A diferencia de otras participantes, no tiene una trayectoria como modelo profesional, pues anteriormente se dedicaba a brindar atención y apoyo a familias militares afectadas por la violencia doméstica y el abuso infantil.

De acuerdo con la información difundida por la organización de Miss Universo, actualmente tiene 27 años y comenzó su preparación para el certamen en 2025.

En cuanto a su formación académica, Jennifer cuenta con una maestría en Psicología y una licenciatura en Trabajo Social y Prevención. Además, desde 2021 trabajó en el Departamento del Ejército de Estados Unidos, en Texas, donde se desempeñó como educadora.

Miss Universo 2026 Jennifer Barreto ganó Miss Universo 2026 ((Instagram @missuniverse))

Pero hay otro detalle que hizo historia en esta edición: Jennifer Barreto se convirtió en la primera madre en ganar la corona de Miss Universo. La puertorriqueña tiene una pequeña hija, fruto de su matrimonio con Jean Carlos Barreto, un aspecto de su vida personal que también ha destacado tras su triunfo.