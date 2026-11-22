¡México sigue brillando en Miss Universo 2026! María Vargas se convirtió en una de las protagonistas de la competencia preliminar, celebrada este domingo 22 de noviembre en Puerto Rico, tras la pasarela en traje de baño. La mexicana se apoderó del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, con determinación y seguridad, dando como resultado una de las mejores presentaciones de la noche.

También te puede interesar: 3150 diamantes y oro de 18 quilates: la LUJOSA corona de Miss Universo 2026 que celebra 75 años del certamen

La oriunda de Zapopan, Jalisco, apareció en el escenario del Choliseo con un traje de baño de dos piezas en tono azul. Su paso por la pasarela destacó por su buena actitud, su notable confianza y, sobre todo, un paso firme, dejando en claro su preparación para la 75ª edición del certamen de belleza más importante del mundo.

Cabe mencionar que el desfile en traje de baño es de las etapas más importantes de la competencia preliminar; pues se trata de una de las pasarelas más esperadas para observar la seguridad y presencia escénica de las participantes. Bajo esta línea, María Vargas fue una de las más aplaudidas durante su paso por el desfile. Otra de las pruebas más importantes es la del vestido de noche, donde las candidatas deberán mostrar su elegancia y personalidad ante el jurado.

¿Cuándo es la Gran Final de Miss Universo 2026?

La Gran Final de Miss Universo se llevará a cabo el próximo martes, 24 de noviembre, en vivo desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico. La ceremonia dará inicio en punto de las 7:00 p.m. (hora del centro de México). De las 116 representantes de diversos territorios alrededor del mundo, sólo 30 serán elegidas para la gran noche; ¿será que María Vargas logra su pase? Por ahora, no queda más que esperar.

Recordemos que México es de los países que más veces ha ganado la corona en la historia del certamen, solo por detrás de Estados Unidos, con nueve victorias; Venezuela, con siete; y Puerto Rico, con cinco.