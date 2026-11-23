Es oficial, estamos a poco tiempo de que se lleve a cabo Miss Universo 2026, el certamen de belleza más importante a nivel global, en donde la modelo María Vargas, originaria de Copalita en Zapopan Jalisco, representa México. Este evento se llevará a cabo el próximo martes 24 de noviembre de 2026 en punto de las 19:00: horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. El evento tendrá como sede el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico y la Miss Universo 2025 Fátima Bosch será la encargada de entregar la corona a la ganadora de la noche.

¿Quién es María Vargas, la modelo que representa a México en Miss Universo 2026?

María Guadalupe Vargas Naranjo, es el nombre completo de la modelo que representa a México en Miss Universo 2026, en su 75.ª edición. La mujer actualmente tiene 28 años de edad y ha destacado en el sector empresarial y la escritura ya que es autora del libro “Miss Trouble, la reina de los problemas” donde aborda experiencias personales y como ha llevado las críticas que le han hecho durante su carrera. Por su parte, se graduó en la carrera de Negocios Internacionales por el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara.

En 2018 fue finalista en Miss Jalisco 2018, ganó Mexicana Universal Jalisco en 2021 y compitió en Mexicana Universal 2022. En 2020 creó su propia compañía con la que desarrolló sus propios proyectos. A través de entrevistas ha dado a conocer que su gusto por los certámenes de belleza comenzaron cuando tenía siete año y el triunfo de Ximena Navarrete como Miss Universo en 2010 fue un factor determinante para incursionar en el medio.

¿Qué modelos mexicanas han ganado Miss Universo?

Hasta el momento 4 mexicanas han logrado coronarse como Miss Universo. Lupita Jones en 1991, Ximena Navarrete en 2010, Andrea Meza en 2020 y Fátima Bosch en 2025. Hasta el momento se desconoce quién será la ganadora del certamen de belleza, sin embarazo muchas personas han reforzado recientemente una teoría, que todas las mexicanas que utilizan un vestido rojo durante un momento crucial del certamen logran ganar. Para algunas personas esto solo ha sido una casualidad aunque para otras esto aporta una gran ventaja que genera el triunfo ya que han señalado que el color rojo aporta poder, seguridad, forma en la silueta y ayuda a la concursante ante las críticas del jurado.