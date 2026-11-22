Es oficial, cada vez falta menos para conocer a la ganadora de Miss Universo 2026, sin embargo una de las teorías que comienzan a cobrar más atención entre el público es la del vestido rojo, de las concursantes mexicanas. Esta consiste en que aquellas mujeres, que han representado a México en el certamen de belleza y han utilizado un vestido rojo, han sido las ganadoras de la corona. El caso más reciente fue el de Fátima Bosch, originaria de Tabasco, quien se consagró como la ganadora de la 74ᵃ edición de Miss Universo 2025, celebrada en Tailandia aunque tres mexicanas lograron llevarse el triunfo, en ediciones pasadas, utilizando el color rojo.

Si bien para algunas personas esto solo es una coincidencia, para otras es casi un deber el de la concursante mexicana utilizar un vestido rojo para asegurar su triunfo. Por otro lado, algunos expertos en moda han señalado que un atuendo con este tono favorece a la concursante ya que es un color que no sólo llama la atención y ayuda a marcar la silueta sino que da presencia, aporta poder, seguridad y tiene efectos positivos en el jurado.

Miss Universo 2026: ¿Qué color de vestido utilizará María Vargas y cómo la beneficiaría la teoría del vestido rojo?

Hasta el momento se desconoce de qué color será el vestido que la modelo María Vargas utilice en la ceremonia de Miss Universos 2026. Algunos de los atuendos que ha utilizado recientemente han destacado por ser en tono rosa, morado, azul. En caso de que ella utilice un vestido en color rojo y gane se sumaría a la lista de las mexicanas que han hecho lo mismo como Lupita Jones en 1991, Ximena Navarrete en 2010, Andrea Meza en 2021 y Fátima Boch en 2025.

Miss Universo 2026: ¿Cuándo y a qué hora se llevará a cabo el certamen de belleza?

La final de Miss Universo 2026 se llevará a cabo el próximo martes 24 de noviembre de 2026 en punto de las 19:00: horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. El evento se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico. Fátima Bosch será la encargada de entregar la corona a la ganadora de la noche.