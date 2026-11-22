¡México podría estar cada vez más cerca de la corona en Miss Universo 2026! La mexicana María Vargas fue una de las protagonistas de la competencia preliminar, celebrada este domingo 22 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, tras su participación en la pasarela de vestido de noche, donde apostó por el rojo, un color que fuerte, que ha despertado una famosa teoría entre los seguidores del certamen.

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Así fue el desfile en vestido de noche de Miss México 2026

Como era de esperarse, la elección de este tono no pasó desapercibida, pues en redes sociales se tiene la teoría de que las representantes mexicanas que se han llevado la corona de Miss Universo han utilizado vestidos de este color durante su participación en el concurso. Entre ellas se encuentra Lupita Jones, en 1991, Ximena Navarrete, en 2010, Andrea Meza, en 2021, y Fátima Bosch, en 2025. ¿Será que María Vargas también se lleva el título de la mujer más hermosa del mundo tras la elección de este vestido de noche?

Así fue el desfile de María Vargas en traje de baño

La pasarela del vestido de noche no fue la única vez en la que María Vargas deslumbró esta noche. Durante la preliminar del evento, también se llevó a cabo el desfile en traje de baño, donde la oriunda de Zapopan, Jalisco, apareció con un conjunto de dos piezas en color azul. Su paso por el escenario del Choliseo destacó por su seguridad, confianza y firmeza en sus pasos. Sin duda, fue una de las más aplaudidas de la noche.

¿Cuándo es la Gran Final de Miss Universo 2026?

Tras la preliminar de esta noche, el jurado deberá elegir a las 30 semifinalistas que se enfrentarán el próximo martes, 24 de noviembre, en la Gran Final del certamen, la cual se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, en punto de las 7:00 p.m. (hora del centro de México). La representante que resulte vencedora, será coronada por Fátima Bosch, la actual Miss Universo. ¿Será que la teoría del vestido rojo se hace realidad y María Vargas continúa haciendo historia para México? Por ahora, no queda más que esperar.