Estamos a pocos días de que se lleve a cabo la edición 2026 del popular certamen de Miss Universo, mismo en el que México se encuentra como actual defensor de la corona luego de que la tabasqueña Fátima Bosch deslumbrara al mundo convirtiéndose en la cuarta mexicana en obtener este reconocimiento.

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Ante la emoción de una nueva edición, te compartiremos todo lo que debes de saber para ayudar a impulsar tu representante favorita donde figura la mexicana María Vargas, por lo que tú podrás ayudar a elegir a las finalistas de este importante certamen.

¿Cómo votar en Miss Universo 2026 para elegir a una finalista?

Si quieres formar parte de uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo y votar, te explicaremos cómo puedes hacerlo de manera rápida y sencilla.

Para esta edición solo hay una manera de votar, por lo que deberás de bajar la app de Miss Universo oficial, la cuál estará disponible para celulares con sistema operativo Android y iOS, misma que puedes descargar de manera gratuita a través de la PlayStore y la AppStore.

En la app oficial podrás encontrar la sección de “Votación”, en la que te aparecerán candidatas de cada país ordenadas por cada país y listo, podrás elegir a tu favorita, por lo que es importante mencionar que para esta edición México será representado por María Vargas.

¿Quién es María Vargas, la mexicana que representará a México en Miss Universo 2026?

María Guadalupe Vargas Naranjo es una modelo, empresaria y escritora originaria de Jalisco y actualmente tiene 28 años.

Cuenta con una licenciatura en Negocios Internacionales por el Centro de Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara.

En el año 2020 fundó su empresa María Vargas Company, con la que se ha inmerso en el mundo del maquillaje, además de que también se ha desenvuelto como maestra de danza y Educación Artística.

Tiene un libro publicado bajo el título de “Miss Trouble, la reina de los problemas”, el cuál es una autobiografía en la que habla sobre su experiencia en los concursos de belleza y los prejuicios que hay en este entorno, así como demás experiencias que han marcado su vida.