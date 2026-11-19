Poco a poco se acerca el gran día, el día en el que conoceremos quién usará la corona de Miss Universo en 2026. Este año, María Vargas será la encargada de poner en alto el nombre de México. María Guadalupe Vargas Naranjo cuenta con estudios universitarios, pues es licenciada en Negocios Internacionales por la Universidad de Guadalajara. Su formación la cursó en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de Jalisco. Esto ha despertado un enorme interés en aquellos que siguen su participación en el popular certamen internacional.

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¿Qué estudió María Vargas, Miss Universo México 2026?

La carrera que estudio, la mexicana, es la licenciatura en Negocios Internacionalesbuna carrera que se enfoca a temas de comercio, economía, administración y relaciones comerciales. Pero eso no es todo, pues también llama la atención que es una emprendedora. Actualmente, tiene proyectos relacionados con productos del cuidado de la piel.

María Vargas también ha escrito un libro

Por si fuera poco, ella también ha publicado libros, siendo el más destacado su título: Miss Trouble: La reina de los problemas. En este aborda las críticas, los prejuicios y las etiquetas a las que se ha enfrentado a lo largo de su vida. Es por eso que su principal mensaje siempre es que las personas deben construir su propia identidad sin permitir que otros la definan.

¿Quién es María Vargas, la mexicana que va a Miss Universo 2026?

María Vargas tiene 28 años y es originaria de Copalita, ubicada en Zapopan, Jalisco. Consiguió la corona de Miss Universo México 2026 el pasado 29 de agosto. Ahora se prepara para representar al país en la edición 75 de Miss Universo, la cual tendrá su final el próximo 24 de noviembre de 2026.

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