Miss Universo destaca por ser uno de los concursos de belleza más importantes y reconocidos a nivel global. Desde su primera edición en 1952, en Long Beach, California; el certamen ha reunido a toda una variedad de representantes de diversos países, quienes compiten por convertirse en la sucesora de la reina saliente. No obstante, existen naciones que han destacado al conseguir más de un título a lo largo de la historia. En el marco de la 75a edición del evento, te contamos qué país es el que tiene el mayor número de coronas.

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Estados Unidos, el país con MÁS coronas en la historia de Miss Universo

La Unión Americana es la nación con más coronas en la historia de Miss Universo. El país de las Barras y las Estrellas ocupa el primer lugar en el ranking al sumar un total de nueve coronas. Sus representantes se han llevado el título de la mujer más hermosa del mundo en 1954, 1956, 1960, 1967, 1980, 1995, 1997, 2012 y 2022, respectivamente.

Top 5 países con más coronas en Miss Universo

Seguido de Estados Unidos, se encuentra Venezuela, que cuenta con un total de siete triunfos, mientras que Puerto Rico ocupa la tercera posición con cinco. Posteriormente, se encuentra México. Gracias al reciente triunfo de Fátima Bosch, nuestra nación sumó su cuarta corona, logrando el empate con Filipinas, que también ha ganado un total de cuatro ocasiones. Dicho esto, así luce el top 5 de países con más coronas ganadas en la historia de Miss Universo:

Estados Unidos: 9 coronas

9 coronas Venezuela : 7 coronas

: 7 coronas Puerto Rico: 5 coronas

5 coronas México : 4 coronas

: 4 coronas Filipinas: 4 coronas

¿Cuándo es Miss Universo 2026?

La Gran Final de la 75a edición de Miss Universo se llevará a cabo este martes, 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan, Puerto Rico, en punto de las 7:00 p.m. (hora del centro de México). No obstante, las jornadas importantes arrancan desde el sábado, 21 de noviembre, con el desfile de trajes tradicionales, seguido por el preliminar de trajes de baño y vestidos de noche del 22 de noviembre. ¿Será que la corona se queda en nuestro país y México logra subir un escaño más en el ranking? Este año, la nación está representada por la oriunda de Zapopan, Jalisco, María Vargas.