En el Miss Universo 2025, se vivió la polémica más intensa, ya que el empresario Nawat Itsaragrisil, todo comenzó el 4 de noviembre del 2025 cuando cuestionó a Fátima Bosch frente a todas por la promoción a Tailandia, el problema empezó a crecer hasta que el organizador pidió a seguridad que la sacarán del salón, causando un descontento a nivel internacional. Dando inicio a varios sucesos, desde el retiro de Nawat, hasta una denuncia contra la modelo.

Ante los hechos del pasado, se ha cuestionado si ambas personalidades se encontraran en el Miss Universo 2026. Aunque la Miss Universo mexicana estará en la importante ceremonia en Puerto Rico, no se tienen información exacta sobre la presencia de Nawat Itsaragrisil, en especial ante la fuerte disputa que ha tenido con el certamen.

¿Cuándo deja de ser Miss Universo Fátima Bosch?

La Miss Universo mexicana terminará su reinado el 24 de noviembre, fecha en la que se dara a conocer quién es la Miss Universo 2026, donde la modelo deberá hacer la entrega de la corona a su sucesora.

La coronación se realizada en Puerto Rico, pero previo a esa fecha, las participantes estarán en eventos previos, con la finalidad de posicionar a una de ellas a la gran final, por lo que Fátima Bosch igualmente estará cerca de las nuevas candidatas.

¿En qué otra polémica ha estado envuelta?

Nawat Itsaragrisil, además de tener la intensa polémica con la Miss Universo mexicana, Fátima Bosch, no es la primera vez que pasa en el certamen de belleza.

En el 2016, el empresario recibió fuertes acusaciones de Miss Islandia, al señalarlo de decirle que estaba demasiado gorda, situación que le generó su retiro de Miss Grand International.

En el 2022, recibió fuertes críticas al juzgar el físico de Miss Vietnam, mientras que en el 2024 fue criticado al publicar fotos de Rachel Gupta (ganadora de Miss Grand International) haciendo burla de los supuestos procedimientos estéticos que se había realizado.