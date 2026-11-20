La cuenta regresiva para conocer a sucesora de Fátima Bosch como Miss Universo 2026 está próximo a revelarse y mientras llega ese importante día las candidatas se preparaba para la gran final del próximo 24 de noviembre pero también crece la curiosidad sobre los beneficios que recibirá quién consiga convencer al jurado y portar la corona.

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Aunque el premio incluye importantes oportunidades, ganancias económicas, profesionales y reconocimiento mundial, obtener el título también implica asumir una responsabilidad que va más allá de las pasarelas como: representar a la organización, impulsar causas sociales y participar en actividades humanitarias. Por lo que llevar a cabo todo este tipo de tareas es una misión que no se debe de descuidar y llevar al pie de la letra.

¿Qué premio recibirá la ganadora de Miss Universo 2026?

La próxima reina de belleza no solo recibirá la corona y la banda que la acreditará como Miss Universo. También tendrá acceso a una serie de beneficios que, según algunos medios indican puede incluir un premio de casi 250 mil dólares. Además de una asignación mensual estimada en 50 mil dólares durante su reinado (casi un año).

Asimismo, entre los beneficios también se encuentra el alojamiento en una de las ciudades más cotizadas mundialmente, Nueva York, viajes y gastos relacionados con sus compromisos oficiales, así como oportunidades de promoción y desarrollo. Aunque todo parezca color de rosa, la nueva reina tendrá entre sus obligaciones cumplir con un servicio social.

¿Por qué la nueva Miss Universo 2026 tendrá que realizar servicio social durante su reinado?

Uno de los compromisos más importantes de Miss Universo no solo es la belleza, sino utilizar su proyección para apoyar a causas sociales, por tal motivo la organización promueve actividades de voluntariado, recaudación de fondos y acciones de sensibilización para ayudar a diferentes comunidades.

Una de las iniciativas que debe de cumplir la nueva reina es el “Beyond the Crown”, un programa orientado a impulsar el liderazgo, la educación, la salud, la inclusión y las alianzas con organizaciones benéficas. En noviembre de 2025 la organización expresó que este programa funciona de manera independiente al concurso y que no otorga puntos adicionales en la competencia. También precisó que los beneficios o reconocimientos derivados de esta iniciativa se destinan a las instituciones y causas apoyadas, no a las participantes de manera personal.

Por ello, el servicio social no debe entenderse como un castigo, sino como parte de la responsabilidad de utilizar el título para generar un impacto positivo. La nueva reina tendrá que representar estos valores durante sus compromisos como embajadora internacional