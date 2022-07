Mónica Dossetti habla sobre las agresiones de su hermano José.

Mónica Dossetti se enlazó a nuestro foro de Venga la Alegría tras el video que se viralizó siendo agrediada por su propio hermano, José. En exclusiva para este programa, la actriz dijo estar pasando por una fuerte crisis económica que le impide pagar el neurólogo.

Mónica Dosseti fue maltratada por su propio hermano. ¿Qué sucedió?

“No he tenido para el neurólogo... no tengo claro por qué me duele al hablar... así hablo porque estoy muy cansada”, declaró a VLA.

Tal como lo confirmó el fiscal Uriel Carmona a Ventaneando, Mónica expresó que las autoridades acudieron a su domicilio de Tepoztlán para verificiar su estado de salud.

Mónica Dossetti reveló que el video siendo maltratada fue publicado por uno de sus vecinos; sin embargo, la actriz no quiere que las autoridades le hagan daño a su hermano.

“Yo creo que lo subió Pepe Cabello, el vecino de aquí enfrente. Ya perdí a uno y a este no quiero perderlo. Vino la PGR a las 3:00 de la mañana... no quiero que le hagan nada a mi hermano. Yo soy la hermana de tres y el que se fue se llamaba Carlos”, comentó.

Mejor amigo de Mónica Dossetti rompe el silencio

José Antonio Iturriaga, mejor amigo de Mónica Dossetti, se enlazó a nuestro foro de VLA para confesar que se puso en contacto con la ANDA para pedir ayuda y así auxilien a la actriz mexicana.

“Ella estuvo viviendo en Puebla, me decía que no le daban sus medicamentos y que tenía cita con el doctor pero no la llevaban. Ella no quiere meter a su hermano en un problema, pues hace años perdió a otro hermano y lo mataron enfrente de su casa”, dijo.

Silvia Lomelí, quien en su momento compartió varios proyectos con Mónica Dossetti, también habló para diversos medios de comunicación sobre el video de la actriz siendo violentada por su hermano.

“Yo no justifico nada de lo que hizo su hermano. Yo creo que debe ser una familia que está desgastada económicamente y con mucha presión, pero deben buscar ayuda y apoyo”, dijo a la prensa.

