Descubren monstruo marino de 20 brazos en la Antártida: así fue el momento

Las profundidades insondables del océano austral, el vasto y misterioso mar que rodea la Antártida, han sido el escenario de un asombroso hallazgo científico. Un equipo de investigadores de la Institución Scripps de Oceanografía de la Universidad de California, en Estados Unidos, ha revelado al mundo una nueva especie de monstruo marino que desafía nuestra comprensión de la vida en el océano.

Bautizada como "Promachocrinus fragarius", esta criatura única ha dejado a los científicos perplejos por su inusual anatomía.

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Promachocrinus Fragarius: El monstruo marino de 20 brazos que desafía la imaginación

La inmensidad del océano ha sido siempre un terreno de sorpresas para la humanidad y este último descubrimiento no es una excepción. Promachocrinus fragarius habita en las profundidades del océano austral, entre los 60 y los 1.170 metros de profundidad, una región conocida por su misterio y belleza desconocida.

Pero la verdadera sorpresa radica en su aspecto: esta terrorífica criatura, con sus 20 brazos ramificados y su cuerpo central en forma de fresa, es una anomalía fascinante que desafía las nociones tradicionales de la vida marina.

¿Una especie pariente de las estrellas de mar?

Lo que hace aún más intrigante a este "monstruo marino" es su parentesco con las estrellas de mar. El grupo de invertebrados al que pertenece esta criatura ha sido apodado "estrellas de plumas antárticas", debido a su relación con las estrellas de mar, pepinos de mar y otros equinodermos. Sin embargo, esta estrella de mar peculiar parece haber evolucionado de manera muy diferente, ya que su forma y características la diferencian considerablemente de sus parientes más cercanos.

Así es el monstruo marino descubierto en la Antártida:

La apariencia llamativa de Promachocrinus fragarius ha dejado una impresión duradera en los investigadores. Apodada como la "estrella de pluma de fresa antártica", su cuerpo central en forma de fresa y la variabilidad de su piel, que puede oscilar entre tonos púrpura y rojo oscuro, han capturado la imaginación de científicos y entusiastas de la naturaleza por igual. Aunque su tamaño exacto aún se desconoce, la singularidad de su apariencia es innegable.

Does this look earthlike or alien to you?



The strawberry feather star as released in invertebrate systematics. pic.twitter.com/1CHbAmztlw — Conrad van Zyl 🏛️🐋 (@ZelosZyl) August 12, 2023

Los investigadores destacaron que, a pesar de haber descifrado parte del enigma que rodea a los Promachocrinus, todavía existe una multitud de especies desconocidas en las profundidades de este remoto océano.