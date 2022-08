Así muestra Josh Peck su apoyo a Jennette McCurdy tras revelar abusos.

Jennette McCurdy, actriz que saltara a la fama por interpretar a Sam Puckett en la serie de Nickelodeon “iCarly”, sufrió abusos por parte ‘El Creador’, como se refieren a Dan Schneider, exguionista de series infantiles.

Variety reveló en días pasados los abusos que sufrió McCurdy y tuvo acceso al libro “I’m Glad My Mom Died” (Me da gusto que mi mamá muriera), el cual fue escrito por la propia actriz y que salió a la venta el pasado 9 de agosto.

Dan Schneider fue el productor de series como “iCarly”, “Victorius”, “Drake & Josh”, “Sam & Cat”, “Henry Danger”, entre otras, y ha sido acusado de comportamiento inapropiado y de acoso sexual por diversas actrices con las que ha colaborado.

¿Nickelodeon quiso callar a Jennette McCurdy? Sin embargo, lo que llamó la atención de lo expuesto por el medio citado, es cuando la también cantante relata que recibió una llamada por parte de los ejecutivos de Nickelodeon para ofrecerle “un regalo”.

“Te están ofreciendo 300 mil dólares”, escribió Jennette McCurdy, refiriéndose a lo que le dijo uno de los ejecutivos que se puso en contacto con ella y que trabajaba con Schneider. “Interviene el gerente número 2 (…) Bueno, piénsalo como un regalo de agradecimiento”, añadió.

“Sí, un regalo de agradecimiento. Te están dando trescientos mil dólares y lo único que quieren que hagas es que nunca hables públicamente de tu experiencia en Nickelodeon. Específicamente relacionado con ‘El Creador’”, dijo una tercera persona.

La oferta no le agradó a la actriz de 30 años, por lo que la rechazó, pero eso no detuvo las llamadas para intentarla hacer cambiar de opinión insistiendo que era “dinero gratis”, a lo que McCurdy respondió que “No, no es. Esto no es dinero gratis, me parece dinero para callar”.

Josh Peck muestra su apoyo a Jennette

Josh Peck, quien interpretara a Josh Nichols, escribió un mensaje de apoyo a la actriz a través de su cuenta de Instagram, en donde piden que apoyen a su amiga con su libro.

“Mi amiga Jennette escribió un libro y sale hoy. Es valiente, divertida y reflexiva como pocas lo son. No podría estar más orgulloso de ella. ¡Ve a buscar su libro, enlace en mi biografía”, publicó el histrión.

La publicación fue comentada por McCurdy, quien escribió: “te amo amigo mío! Gracias por las amables palabras!.