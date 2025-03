Murió el padre de integrantes de Los Ángeles Azules, Ventaneando envía sus condolencias

La tarde de este miércoles 12 de marzo nuestros conductores de Ventaneando les enviaron el pésame a los hermanos Mejía Avante, integrantes de Los Ángeles Azules.

¿Qué dijeron nuestros conductores?

Nuestra querida Mónica Castañeda dijo que “desde aquí le enviamos nuestro pésame a los hermanos Mejía Avante, los integrantes de Los Ángeles Azules, porque nos enteramos que falleció su papá, Don Porfirio Mejía García”.

“Recordando algunas entrevistas con Los Ángeles Azules, ellos decían que su papá tenía como 100 años porque en la época en la que él nació no había actas de nacimiento y no había un registro adecuado, pero eso no es lo importante, lo importante es que enviamos un abrazo y nuestro pésame a la familia Mejía Avante”, agregó Mónica Castañeda.