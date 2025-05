Ninel Conde revela si tendría una cita con Giovanni Medina e Irina Baeva

Ninel Conde se encuentra en nuestro país promocionando “Báilame Lento”, un rítmico y muy pegajoso tema que grabó junto con Nacho Mendoza, exintengrante del dueto Chino y Nacho. Pero, ¿aprovechará su viaje para ver a sus hijos Sofía y Emmanuel?

¿Qué dijo Ninel Conde?

“Sí, bueno, mi hija vive en México conmigo, bueno, cuando estoy acá y a mi pequeño este… termino esta locura que me pusieron de agenda y me voy a escarpar a verlo un fin de semana, por supuesto que sí”, dijo ‘El Bombón Asesino’.

¿Su hija seguirá sus pasos?

Al preguntarle si su hija seguirá sus pasos en la música, Ninel Conde dijo lo siguiente: “no, mis pasos no le gustan pero para nada. Ella prefiere estar detrás de cámaras, ella estudió dos carreras en California, sacó sus dos carreras de Periodismo y de Marketing Digital, que escogió la mejor carrera porque ahorita es lo de hoy, ahí está detrás de las cámaras”.

¿Se reuniría con Giovanni Medina e Irina Baeva? Dado que ya tiene una relación más diplomática y serena con Giovanni Medina, padre de su hijo, le preguntamos si habría posibilidad de reunirse en una cena de parejas.

“¿Será que salgan a cenar los cuatro, tu marido, él e Irina?”, le preguntó nuestra reportera de Ventaneando, a lo que Ninel Conde respondió: “Este… fíjate que no tenemos ahorita tiempo porque tenemos mucha promoción. No, no, no qué es eso, yo voy, veo a Emmanuel y bueno, todo bien con su papá, todo bien”.

Por cierto, que Ninel Conde ha sido invitada a participar en La Casa de los Famosos, pero ¿estaría dispuesta a exponer su intimidad en un proyecto de esa naturaleza?

“Ya con este sería el tercer año consecutivo que me invitan y me he escabullido, es un arma de doble filo y es cuestión de pensársela bien, entonces no sé la verdad, al final me rajo”, mencionó Ninel y dijo que no es por un tema económico: “Los ceros ahí están, pero la ansiedad es la que viene y se apodera de uno”.