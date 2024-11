VIDEO: Christian Nodal enfurece y defiende a Ángela Aguilar de Cazzu

La polémica entre Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar ha vuelto a cobrar fuerza después de que la ‘Nena Trampa’ rompiera el silencio y revelara en entrevista para Luzu TV que ella nunca estuvo enterada de la relación de la hija de Pepe Aguilar con el sonorense.

¿Qué dijo Cazzu?

“Me sorprendí obviamente, porque yo a ella la conocí y había compartido algunas veces. Primero pensé que no era, resultó que si. No hice nada al respecto porque desde el momento en que alguien no quiere seguir en una relación con alguien, es como no hay nada que hacer. No le voy a pedir a nadie que se quede en mi vida. Yo simplemente lo acepté”, declaró.

“Me siento como que me obligaron a hacerlo (hablar)...para mí es un tema tan privado, tan sensible, tan doloroso que me hubiera gustado nunca tener que decir nada. Pero se está poniendo en duda mi integridad como persona, yo no sería capaz de formar parte de un plan como el que se sugiere”, agregó la ‘Nena Trampa’.

“Se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo yo la pasé. Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió, yo sufrí muchísimo. Se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho. Fue un proceso muy doloroso”, añadió.

“Hay una mentira atroz, que es que yo tenía un conocimiento de que ellos tenían una relación. Ella propone una historia muy distinta a la que yo conocía hasta hace poco, lo que empeora todo. Ella propone esta historia donde ellos están juntos muchos meses antes de decirlo lo que yo ahora les digo. Eso no es cierto, yo no tenía conocimiento. Se estaba llevando una doble vida, quién sabe en qué situación, si yo estaba embarazada o acababa de parir”, finalizó.

¿Christian Nodal negó haberle sido infiel a Cazzu? Luego de las declaraciones de Cazzu, Christian Nodal aseguró que su conciencia está limpia, pues nunca engañó a la madre de su hija Inti.





La respuesta de Nodal llegó a através de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde declaró que “Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra”.

Ósea que la esposa de Nodal si puede hablar del tema y contar una versión hablando de sentimientos y situaciones ajenas y Cazzu no puede hablar por PRIMERA VEZ !!!

Hazme el favor!!!! No tiene vergüenza la parejita.



Cazzu habló como toda una dama 👏🏻🫶🏻.

“Jamás le fui infiel a Julieta, tengo los mensajes donde se le avisó que estaba con Ángela, todo está en orden, mi conciencia está limpia, si quieren seguir hablando... infórmense tantito, no la chin... hicieron hasta una telenovela de teorías y cosas estúpidas, el ‘Fan de su relación’ ni siquiera existe, nunca existió ese comentario, no dan los tiempos”, recalcó.

“Se terminó lo nuestro, le parezca al mundo, a mi ex o no le parezca. Decidí estar con alguien más y ya está. Mi esposa jamás fue mi amante, ni siquiera una conversación, la única vez que hablamos fue para invitarla al Foro Sol que había sido hace mucho tiempo”, aseguró.

“Nunca fui infiel, nunca hubo una tercera persona. Si a alguien se le ocurre creer o armarse una historia tiene una gravedad muy grande. El insinuar que yo estaba con mi esposa durante mis ex relaciones es algo feo. Yo seré muchas cosas, pero infiel no”, recalcó.