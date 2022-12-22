(VIDEO) ¡Hizo caso y al echarse para atrás, aplastó a su compañero!

Con este par de bobos, no se necesita más. Uno que se baja a intentar ayudar y el otro que lo aplasta contra la pared. No se pusieron de acuerdo y casi causan una tragedia. Al que manejaba la camioneta se le fue el pedal, dejando a su amigo contra la pared, aplastado como calcomanía.

No tenemos la certeza de po rqué no vieron al hombre que se bajó, sólo sabemos que fue un impacto doloroso. Como mínimo que le inviten las cervezas la siguiente vez que salgan. Por lo pronto el dolor se va a ir curando mientras vayan subiendo las vistas en el video.