¡Todos los cabos sueltos! ¿Por qué no te puedes perder el Final de Cautiva por Amor?

La historia que comenzó con una profunda sed de venganza está llegando a su fin. En el camino hemos vivido una auténtica montaña rusa de emociones, pues desde el primer capítulo, Jazmín estuvo cerca de concretar su anhelada revancha. Pero, ¿cuáles son todos los cabos sueltos en la historia de Cautiva por Amor? Aquí te contamos por qué no debes perderte el Final de Cautiva por Amor.

¿Qué pasa con los empleados de la hacienda en el Final de Cautiva por Amor?

Si bien Shaki (Andrea De Alba) ha sido la más perjudicada de los empleados de la hacienda al haber pasado varias semanas cautiva en la red de Remigio y Javier, tiene una nueva razón para vivir: el hijo que espera de Neneco (Pierre Louis). Desde lo ocurrido, Bernarda (Celia Marcué) se ha prometido cuidar para siempre de su nieta y su bebé; sin embargo, aún queda en el aire qué pasará con Neneco tras el fallecimiento de Valeria (Danka). ¿Shaki y Neneco se darán una nueva oportunidad en el amor o cada uno buscará su camino?

Por su parte, Pinedo (Luis Yeverino) y Lina (Yeimy Gallardo), quienes a pesar de los hechos permanecen en la hacienda, podrían comenzar un nuevo capítulo en sus vidas. Aunque esto se vería condicionado por los vínculos de la joven con su padre, el corrupto Peralta (Esteban Soberanes). ¿Qué pasaría con Pinedo y Lina si cierra la hacienda? ¿Peralta y Calixto (Javier Escobar) quedarán impunes?

¿Qué pasa con Fernando y Mariángeles en el Final de Cautiva por Amor?

El romance de Mariángeles (Rossana Nájera) y Fernando (Erick Chapa) tuvo que atravesar momentos muy polémicos: desde el impedimento por parte de Isabel, pasando por la boda de Fernando y Jazmín, hasta llegar al bebé que espera la bella ama de llaves. Ahora que su relación ya ha sido aprobada por la matriarca de los Fuentes Mansilla, aún quedan un par de dudas: ¿Fernando habrá superado sus sentimientos hacia Jazmín? ¿Mariángeles y Fernando podrán vivir su amor lejos de fantasmas y sufrimientos?

¿Qué pasa con Javier en el Final de Cautiva por Amor?

Javier (Cayetano Arámburo) pasó de ser la persona más leal para su padre a ser el más odiado. Y es que el asesinato de Valeria lo cambió todo y tras sentir el desprecio de Remigio, Javier ha perdido todo tipo de motivación para vivir. Sin embargo, su historia aún merece un final. ¿Se enfrentará a la justicia? ¿Perderá la cabeza o continuará cometiendo crímenes a diestra y siniestra?

¿Qué pasa con Isabel en el Final de Cautiva por Amor?

Isabel, interpretada magistralmente por Daniela Castro, ha sido uno de los personajes más dinámicos de la historia. La madre de la fallecida Valeria fue leal a Remigio hasta que se enteró de todas sus fechorías y ahora está dispuesta a hacerlo pagar por todos sus crímenes. Si bien gracias a ella, Santiago y Romero avanzaron en la investigación contra Remigio, aún su historia tiene algunos cabos sueltos. ¿De qué manera hará pagar a Remigio? ¿Seguirá viviendo en la hacienda? ¿Logrará el resurgimiento de los Fuentes Mansilla? ¿Le dará una oportunidad a Barraza para ganarse su corazón?

¿Qué pasa con Jazmín, Alma y Santiago en el Final de Cautiva por Amor?

Jazmín (Litzy) comenzó su venganza sin conocer que Dana (Ana Paula del Moral) aún vivía y, por supuesto, sin conocer el amor de Santiago (Osvaldo de León). Lo que todos esperaríamos es que los tres formen una nueva familia, pero no podemos perder de vista que, con Remigio prófugo, la vida de los tres está en peligro.

Y es que el malvado Fuentes Mansilla no ha dejado de buscar la manera de hacerle daño a Jazmín o Eliana Pardo, quien en algún arrebato podría quedar lejos del cuidado de Santiago, el apuesto policía; por si fuera poco, Alma o Dana también podría quedar vulnerable ante la sed de venganza de sus padres.

¿Qué pasa con Remigio en el Final de Cautiva por Amor?

Sin lugar a dudas, el mejor para interpretar a Remigio fue Plutarco Haza, quien capítulo a capítulo se ganó el desprecio de los seguidores en Cautiva por Amor, pues cuando creíamos haberlo visto todo, el patriarca de los Fuentes Mansilla siempre lograba sorprender. El polémico personaje se merece un final ejemplar, pero ¿cómo debería pagar por todos sus crímenes? Ya sea tras las rejas, prófugo o en otro plano, Remigio ha demostrado ser calculador, frío e intrépido; así que su destino es uno de los desenlaces más esperados por la audiencia. ¿Será que logra sorprendernos una vez más?

No te pierdas el Final de Cautiva por Amor este viernes en punto de las 9:30 p.m. por las pantallas de Azteca UNO.