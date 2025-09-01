¿Por qué Rosario Tijeras se nombró “Delia” en la cuarta temporada de la serie?

Rosario Tijeras 4 tiene una nueva visión, pues en esta ocasión, la protagonista tiene dos objetivos; recuperar a Ruby y para ello tiene que buscar a Vanessa, quien fue secuestrada por un grupo de delincuentes.

Seguramente ya tomaste en cuenta que la serie tiene varios guiños de la primera temporada, uno de ellos es la identidad de Rosario, pues se autonombró “Delia” en su falsa identidad y hay una razón especÍfica de ese nombre.

¿Por qué Rosario Tijeras se autonombró “Delia”?

Rosario no va a descansar hasta conseguir que Ruby la acepte en su vida como su mamá y por ello inventó una falsa identidad, para así poder adentrarse en “Alas de libertad”, donde llegó como una mujer que busca refugio ante la violencia familiar que vive.

Esta nueva identidad para Rosario no ha sido nada sencilla, ya que no solo se tiene que hacer presente en el orfanato, sino que por las noches tiene que asistir a las peleas clandestinas.

Para acercarse a Ruby, Rosario usó una peluca que oculta su cabellera oscura y por obvias razones, no usó su nombre real, así que decidió llamarse “Delia”, nombre de quien fue su mejor amiga en la secundaria, lugar donde su vida cambió por completo.

¿Quién fue “Delia” en la primera temporada de Rosario Tijeras?

Como lo dijimos antes, Delia fue la mejor amiga de Rosario, pero más que eso, fue una aliada y hermana. Delia fue un pilar importante de la temporada 1 de la serie, debido a que era la compañera de Rosario, hacían todo juntas, hasta que se encontraron con Gonzalo González, un hombre adinerado y mafioso.

Delia se dejó llevar por el dinero y el poder de Gonzalo, se adentró a su hacienda, donde él se aprovechó de ella y terminó por quitarle la vida. Ese momento fue crucial para la vida de Rosario, debido a que ella buscó venganza por la muerte de su mejor amiga. Por ello, decidió quitarle la vida a Gonzalo y desde ese entonces, Rosario se enfrentó a la muerte una y otra vez.

