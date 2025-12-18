Tras ser amenazada, Alicia Villareal tendrá una patrulla que vigile su casa 24 horas

Alicia Villareal está atravesando un momento muy difícil ya que tiene mucho temor, se siente vulnerada e insegura. Ante esto es que ha obtenido una medida de protección total por parte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, lo que implica que su domicilio será resguardado por patrullas de manera inmediata.

Esta noticia ha causado mucha consternación debido a que la cantante aterrizó en Monterrey y directamente se dirigió del aeropuerto a la Fiscalía. Esto fue para firmar las órdenes de restricción contra Francisco N, el personaje que, según su equipo legal, no deja de amenazar e intimidara la cantante en medios digitales y redes sociales.

¿Qué ocurrirá con Alicia Villareal tras estas medidas?

Gerardo Rincón, abogado de Alicia, manifestó que:“Ya tenemos las unidades de protección autorizadas por el fiscal”. De esta manera la Fiscalía no solo otorgó estas medidas sino que también habrá un resguardo completo,“Van al domicilio de la cantante para tenerle un resguardo y se van a mandar unos exhortos a otras partes. O sea, va a haber o sea patrullas de la casidad de seguridad”.

Estas decisiones han sido tomadas debido a que el agresor, ha prometido en las redes sociales que “no iba a dejar en paz a la cantante”. La protección, que inició en ese mismo momento y no tiene fecha de terminación, busca garantizar que Alicia pueda vivir una “Navidad relativamente tranquila”.

La defensa de Alicia Villareal le dijo fracasado a Francisco Cantú

El abogado de Alicia Villarreal, Gerardo Rincón, llamó “cantante fracasado” a Francisco “N”.Así también manifestó su deseo de no seguir mencionándolo para no darle más fama ya que es lo que busca cuando habla de mujeres y dice puras tonterías.

Además dijo que Sixto N ya está “emproblemado” yen caso de que se acerque a Alicia lo van a remitir.

