El balneario de aguas termales en San Luis Potosí que es ideal para visitar el fin de semana

Ya están por comenzar las vacaciones de invierno y muchas familias se preparan para realizar diversas actividades recreativas, además de descansar y buscar refugio en el hogar. Para quienes buscan una escapada de fin de semana, es decir, un pasero corto sin salir del estado de San Luis Potosí , existe un sitio perfecto para conectar con la naturaleza. Este lugar es poco conocido fuera de la región, pero muy valorado por quienes lo han visitado.

Se trata de La Noria, un balneario de aguas termales ubicado en Santa María del Río. Este municipio famoso por su tradición textil, se ha convertido en una alternativa atractiva para familias, grupos de amigos y viajeros que buscan relajarse sin hacer largos trayectos.

¿Cómo llegar al balneario de aguas termales La Noria de San Luis Potosí?

La forma más sencilla de llegar desde la ciudad de San Luis Potosí es tomar la carretera México 57 Sur. El recorrido es de aproximadamente 43 kilómetros y suele tomar entre 30 y 45 minutos.

También es posible llegar en transporte público: el autobús hacia Santa María del Río cuesta alrededor de 70 pesos y desde ahí un taxi puede completar el recorrido.

¿Cuál es el costo de entrada de este balneario de aguas termales en San Luis Potosí?

La entrada general de este sitio cuesta 140 pesos para adultos y 70 pesos para niños. El horario es de martes a domingo de 9 a 17:30 horas. Las albercas de aguas termales de La Noria son el principal atractivo. Hay opciones para todas las edades: 2 albercas poco profundas para niños, 1 principal con hasta 2 metros de profundidad para nadar, además de toboganes y áreas recreativas con espacios verdes.

El lugar cuenta con amplias zonas verdes, canchas, asadores y espacios pensados para pasar el día completo sin prisas. Para quienes desean quedarse más tiempo, el balneario ofrece cabañas rústicas con terraza, cocina equipada, baño privado y capacidad para grupos de hasta 10 personas, ideales para compartir gastos y disfrutar todo el fin de semana.