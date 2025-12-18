“La pedorrie": Yeri MUA rompe el silencio sobre altercado en “La Casita” del concierto de Bad Bunny

En los últimos días mucho se ha hablado sobre Bad Bunny y su estadía en México como parte de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, en la que concierto tras concierto invita a celebridades de nuestro país a “La Casita”, un espacio que forma parte del mismo escenario.

Durante su presentación del 16 de diciembre ocurrireron algunos altercados que involucran a la cantante Yeri MUA , mismo que quedó documentado en varios videos que circulan en TikTok en las últimas horas.

¿Qué le pasó a Yeri MUA en “La Casita de Bad Bunny?

De acuerdo con la cantante, esta habría sido empujada en repetidas ocasiones, ya que en palabras de la cantante “quería figurar”, durante el show, lo que habría iniciado una pequeña riña durante la presentación de Benito en su 5to concierto en el Estadio GNP.

Fue a través de sus historias de Instagram que Yeri Cruz Varela denunció sobre los malos momentos que pasó durante todo el concierto de Bad Bunny, donde señaló que se la pasó empujandola y metiendole el pie para que se cayera.

“No sé cuál era su problema, pero desde me vio se la pasaba empujandome, la Samadhi Zendejas bien linda me dijo “no ven, hasta para acá y así. Me decía aquí quédate y super linda conmigo, la neta ahí se ve la clase de chavas y la otra vieja, la que les mostré no sé quién es pero si estás viendo esto, ching#4s a tu p&/a madre wey, pinc!e vieja pen%eja, neta, qué necesidad de estarme pegando y empujando todo el concierto nomás porque me quería empujar, porque quería figurar ahí en el concierto de Bad Bunny, nosé quién sea esa pinc%e vieja de pelo chino pero en serio nomás sepa su nombre y la voy a mandar con mi bruja para que le mande ahí una muerta!.

Pero la polémica no se detuvo ahí, la artista de originaria de Veracruz siguió con la confrontación en su cuenta de X, donde incluso declaró que “la pedorreó”.

“La samadhi bien Linda conmigo no como la q tenia a lado q me empujaba bn feo por q quería figurar ahí en la casita de bad bunny nomas q yo la empuje mas fuerte a la perrita”, posteó YERI MUA en redes.

Cómo sea q te llames chinga tú madre. Finalmente cerró la publicación con: “La pedorrie”.

La samadhi bien Linda conmigo no como la q tenia a lado q me empujaba bn feo por q quería figurar ahí en la casita de bad bunny nomas q yo la empuje mas fuerte a la perrita — tu bratz favorita (@yerimua) December 17, 2025

¿Quién es la chica a la que se refiere Yeri MUA del concierto de Bad Bunny?

En seguida, las redes sociales hicieron lo suyo y presuntamente señalan que la implicada es la actriz de 35 años, Carolina Miranda, originaria de Irapuato, Guanajuato, quien hasta ahora no ha emitido algún comunicado explicando su versión de lo sucedido.

Ha trabajado en series, como novelas, películas e incluso en obras de teatro, donde por más de 13 años ha conseguido un amplio historial de proyectos.

