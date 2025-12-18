Pagan 1,500,000 por moneda de 20 pesos con extraño y espectacular diseño

Internet se ha convertido en un mundo abierto que permite a distintas personas vender y comprar cosas a precios que, normalmente, son elevados. La numismática es un ejemplo de lo anterior; de hecho, ha comenzado a circular una moneda de 20 pesos con un extraño diseño que vale millones en distintas páginas.

Como sabes, la numismática no es más que el estudio de las monedas y los billetes que forman parte de un valor histórico en el país, aunque también muchas de estas se mantienen vigentes en el mercado actual. Para muestra de ello está la moneda de 20 pesos de la que hacemos mención, misma que tiene un precio de 1,500,000 pesos.

¿Cuáles son las características y el diseño de esta moneda de 20 pesos?

Lo primero a tener en cuenta es que esta moneda de 20 pesos es conmemorativa, pues guarda relación con los 100 años de la Fuerza Aérea Mexicana. Su interesante diseño, considerado uno de los más lindos estéticamente hablando, ha abierto el panorama a que su dueño exija más de un millón y medio de pesos por dicha pecunia.

Te puede interesar: ¿Cuál es la moneda conmemorativa que vale hasta 650 mil pesos?

|Mercado Libre

Cabe mencionar que esta pieza forma parte de la serie de monedas conmemorativas de reciente circulación expuesta por el Banco de México, por lo que su intención principal es honrar la trayectoria histórica de la Fuerza Aérea al interior del país. Este hecho ha ocasionado que su valor se multiplique en internet.

El Banco de México puso en circulación esta moneda hace una década, y dentro de sus características se vislumbra un peso de 15.945 gramos, un grosor de 2.80 mm, un diámetro de 32 mm y un material bimetálico. Además, su diseño la ha vuelto una de las favoritas de las y los coleccionistas en internet.

¿Por qué piden más de 1,500,000 pesos por esta moneda conmemorativa?

El dueño de la moneda de 20 pesos la presentó en Mercado Libre, sitio de compra y venta de pecunias y otros artículos. No obstante, el mismo no revela detalles que hagan de este artículo uno único o muy difícil de encontrar, por lo que se recomienda asistir con un experto en numismática antes de su adquisición.