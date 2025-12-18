Estos son los mejores dulces de Navidad 2025

Resta poco menos de una semana para que la Navidad llegue a millones de hogares en México y el resto del mundo, por lo que, desde ahora, muchas personas han comenzado a preparar la cena. En este aspecto, aquí conocerás una serie de dulces típicos que, sin duda, no pueden faltar en tu mesa.

La cena de Navidad es uno de los momentos preferidos por chicos y grandes gracias a que, en este espacio, las personas se reúnen para compartir recuerdos y alegrías, mismas que mejoran considerablemente a través de la degustación de dulces que sin duda hacen de este momento uno aún más especial.

¿Cuáles son los mejores dulces de Navidad?

En México, el mazapán se ha vuelto uno de los dulces que sin duda no pueden faltar en estas fechas de Navidad. Ya sea como dulce sólido o a través de distintas degustaciones, la realidad es que esto es lo más cercano a la perfección culinaria, pues su sabor es del gusto de prácticamente chicos y grandes por igual.

Te puede interesar: ¿Cómo preparar el mejor bacalao para Navidad?

#cakepops #navidad #receta #recetas ♬ sonido original - Boca Mía @bocamiamx 🎄🍭 El postre más rico y suuuuper fácil para tu próximo evento navideño😍 Estás cake pops de oreo navideñas te vas a encantar! 🧾 PROCEDIMIENTO: 1. Triturar 2 paquetes de galleta oreo hasta que queden en polvito. 2. Agregar una barra de queso crema y revolver muy bien hasta que te quede una masita fácil de manejar, hacemos bolitas como toda esa masa. 3. Derretir chocolate blanco y remojar la punta de la paleta e insertarla en todas las bolitas.🍪 4. Llevar al congelador de 5-10 minutos, sacar y cubrirlas con chocolate blanco y tus chispas navideñas favoritas. 5. Llevar al congelador o refrigerador hasta que el chocolate se endurezca y listo a disfrutar 🎄✨ . . #food

Si eres más aficionado al dulce per sé, los buñuelos también destacan como una opción rica y por demás exquisita considerando que se pueden hacer en casa. Si escoges esta alternativa, recuerda que puedes acompañarlos con chocolate, cajeta, mermelada o cualquier otro gusto que tengas en mente para la cena de Navidad.

Finalmente, pero no menos importante, aparece el pan de elote, el cual no es más que un pastel dulce y denso hecho a base de maíz que se sirve caliente y, a menudo, con azúcar glass. Su preparación resulta sencilla, por lo que muchas personas lo tienen como su opción de postre favorito.

¿A qué hora es la cena de Navidad?

En este punto vale decir que no existe una hora exacta para la cena navideña, pues mientras algunas personas comienzan desde temprano, otras la realizan precisamente entre el periodo de Noche Buena y la llegada de Navidad. Se trata, entonces, de llegar a acuerdos con el resto de tu familia para elegir el horario que más sea de su agrado.