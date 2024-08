Oasis anuncia su regreso en 2025: Todo lo que debes saber de su concierto en México

Después de 15 largos años de separación, la icónica banda británica Oasis ha sorprendido al mundo al anunciar su regreso con una gira en 2025. Los rumores de una reunión llevaban años circulando, pero ahora es oficial: los hermanos Gallagher han dejado atrás sus diferencias para traer de vuelta la magia del britpop.

Con este anuncio, los fans de todo el mundo han vuelto a soñar con la posibilidad de ver a la banda en vivo, y las especulaciones sobre una posible visita a México no se han hecho esperar. Dicho esto, aquí te contamos todo lo que debes saber al respecto.

Oasis anuncia su regreso en 2025

La noticia del regreso de Oasis se dio a conocer a través de las redes sociales, donde la banda publicó una fotografía que muestra a los hermanos Gallagher juntos nuevamente, acompañada de un mensaje enigmático: “Las armas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Vengan a verlo. No será televisado”.

Este anuncio ha desatado una ola de euforia en Internet con memes, videos e imágenes celebrando la tan esperada reunión. La gira, llamada “Oasis Live 25”, incluirá 14 conciertos en Reino Unido e Irlanda, comenzando en Cardiff, Gales, y promete ser uno de los eventos musicales más grandes del próximo año.

¿Oasis vendrá a México en su gira 2025?

Sin embargo, la gran pregunta que muchos se hacen es si Oasis incluirá a México en su gira de reunión. Aunque oficialmente solo se han confirmado fechas en Europa, han comenzado a circular rumores sobre posibles conciertos en otros continentes, incluyendo América.

De acuerdo con una lista no oficial que ha aparecido en redes sociales, Oasis podría presentarse en el Estadio GNP Seguros (anteriormente Foro Sol) en la Ciudad de México el 11 y 12 de septiembre de 2025; no obstante, hasta el momento estos conciertos no han sido confirmados por la banda. Lo único seguro es que las entradas para los shows en Europa saldrán a la venta el 31 de agosto.