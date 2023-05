Olivia Naerse estalla por la sentencia dictada al actor Héctor “N”.

El día de ayer se llevó a cabo la audiencia de sentencia de Héctor “N”, quien fue declarado culpable por el delito de corrupción de menores, por lo que deberá pasar 10 años y 6 meses en prisión, tras lo sucedido, Olivia Naerse, amiga del actor, se pronunció al respecto.

Olivia Narse, amiga de Héctor “N”, estuvo muy cerca del actor desde que suscitó esta controversia, por lo que al término de la audiencia no se contuvo las ganas y expresó su sentir sobre la condena que recibió el histrión.

¿Qué dijo Olivia Naerse?

Al salir de la audiencia, Olivia Naerse declaró ante los medios de comunicación presentes, entre ellos Ventaneando, que “era de esperarse (la sentencia), no me voy a quedar callada, vengo en representación de Daniela, en apoyo de Héctor y de todas las mujeres”.

¿Cree que hubo irregularidades en la sentencia de Héctor "N"? Narse dejó entrever que la sentencia estuvo influenciada por Olivia Rubio, abogada de Alexa Hoffman, quien hace unos días dio a conocer el tiempo que el actor podría permanecer en prisión por el delito de corrupción de menores.

“Es una, perdón por decirlo así, es una mentada de ma… que hace una semana esta señora (Olivia Rubio), no sé qué sea, si licenciada o sus palancas tenga, (ella) dijo 10 años, 6 meses. Ella fue la que hizo la sentencia, no el juez”, declaró.

De igual manera, Olivia Naerse aseguró que “no hay justicia. Hoy se tenía que demostrar la justicia y no fue así, llevamos dos años esperando justicia y no la hay. Ella fue la que dictó la sentencia, no me queda más que decir”.