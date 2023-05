Olivia Rubio sostiene que documental de Alexa Parra se apega a la ley.

La abogada de Héctor Parra, se pronunció sobre el documental “Los dos juicios de Alexa” y aseguró que este viola el derecho a la presunción de inocencia de su representado; sin embargo, Olivia Rubio, abogada de Alexa, asegura que el proyecto está apegado a la ley y es un derecho de las víctimas a alzar la voz.

¿Qué dijo la abogada Olivia Rubio? Sobre el polémico adelanto del documental “Los dos juicios de Alexa”, mismo que fue publicado por la hija de Ginny Hoffman a través de sus redes sociales, la letrada Olivia Rubio dijo que es un derecho de la víctima.

Te puede interesar: Alexa Parra atentaría contra derecho de presunción de inocencia por documental.

“Es un derecho de la víctima a hablar de lo que le pasó, básicamente eso”, sentenció la abogada durante un breve encuentro con los medios, entre ellos Ventaneando.

¿La abogada autorizó que lanzaran el tráiler del documental?

Al preguntarle si ella había autorizado este documental a manera de que no fuera tendencioso y que se presentara únicamente la verdad, Olivia Rubio recalcó que ella no tiene que autorizarlo, pero le dio la razón a su clienta al exponer lo que le sucedió.

También te puede interesar: Alexa Parra molesta por la audiencia donde esperaba sentencia de su padre.

“Yo no tengo que autorizarlo, no estoy en ese papel de autorizarlo, pero me parece que tiene razón Alexa, ella tiene la razón en exponer qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó, es su vida, entonces yo solamente estaré a su lado cuidando que no cometa alguna situación que pueda meterla en algún problema legal y hasta este momento no ha sido así”, agregó.

¿Qué dijo la abogada sobre que no se dictó sentencia a Héctor ‘N’?

Rubio habló al llegar a la audiencia de este martes, segura de que se dictaría sentencia del caso aunque esto no ocurrió: “(Estamos) Completa y absolutamente seguros que tenemos suficientes pruebas para una sentencia condenatoria”.

Al final la audiencia se supo que el Ministerio Público solicitó la reclasificación del delito del que se le acusa a Héctor ‘N’. “Es una decisión técnica del Ministerio Público, entiendo la molestia de Alexa de pensar que hoy o mañana pudiéramos haber tenido un fallo y que hoy tenemos un aplazamiento, sinceramente la entiendo porque ha sido duro para ella, yo después platicaré con ella y le explicaré técnicamente cómo sucede esto y por qué sucede esto”.

Te puede interesar: Ginny Hoffman esperaba que Héctor “N” ya recibiera una sentencia.

¿En qué consiste la reclasificación del delito?

Otro de los abogados de Alexa Parra detalló en que consiste la reclasificación del delito: “Abuso sexual y corrupción de menores ahora es abuso sexual diverso 7 y corrupción de menores”.

Diverso siete significa “que hay 7 conductas que se dividieron, que quedaron acreditadas durante la etapa de juicio y ahora se solicitó esta reclasificación en los alegatos de clausura”, finalizó el abogado Miguel Suárez.