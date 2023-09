Jairo, de Yahritza y Su Esencia, responde a las comparaciones con Tizoc: “Sí me afectó"

La polémica sigue en aumento en torno a la banda mexicana Yahritza y Su Esencia después de sus controvertidos comentarios sobre México, que han desencadenado una serie de reacciones negativas por parte de sus compatriotas.

Sin embargo, un nuevo capítulo se ha abierto en esta historia, relacionado con las comparaciones que se hicieron del bajista de la banda, Jairo Martínez, con el icónico personaje “Tizoc”, interpretado por Pedro Infante en la película homónima que ganó un Oso de Oro en Berlín en 1957.

¿Qué dijo Jairo Martínez, hermano de Yahritza sobre las burlas en su contra?

Desde que la controversia estalló, los integrantes de la banda han enfrentado abucheos en sus conciertos, la creación de memes y comentarios en redes sociales que reproducen estereotipos, pero las comparaciones con el personaje de Tizoc han golpeado especialmente a Jairo Martínez. En una reciente entrevista en el podcast de Gusgri, el bajista reveló cómo le afectaron estas burlas.

“La verdad sí me afectó, porque miraba yo videos en el for you page de él (Tizoc) y los ponían como a lado, la cara de él y la mía, no sabía quién era”, admitió Jairo. El músico también confesó que desconocía por completo quién era Tizoc hasta que comenzaron a hacerle comentarios en tono de burla relacionados con el personaje interpretado por Pedro Infante.

¿Qué dijo Mando Martínez?

Ante esta situación, el hermano mayor de la banda, Mando Martínez, expresó que al principio de la polémica vio a sus hermanos tristes, pero decidieron darle vuelta a la página y seguir con sus proyectos musicales. “Vamos a aguantar la carrilla, era nuestra ignorancia lo que nos llevó ahí", afirmó.

¿Qué dijo Yahritza al respecto?

Por su parte, Yahritza, la vocalista de la banda, reconoció el dolor que experimentaron por las comparaciones y señaló que, aunque les dolió, creen que es mejor que ellos lo pasen a alguien más: “Nos dolió mucho, pero es mejor que nosotros lo pasemos a alguien más (…) otra persona no lo puede tomar como nosotros lo tomamos de que ‘oh es payasada ahora‘, pero alguien más lo puede tomar más sensible”.

