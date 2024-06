El asesinato de Paco Stanley, perpetrado hoy hace 25 años, ha vuelto a cobrar vigencia a raíz de documentales y series que de nueva cuenta han puesto a los involucrados en la mira pública, entre ellos, Paola Durante, quien fue implicada tramposamente como sospechosa del crimen y enfrentó los más pavorosos días de su vida en el penal de Santa Martha Acatitla, tal como lo narró en 2013 al programa “Tras las rejas”.

Paola Durante no fue la única que padeció su cautiverio, su hija Fanny fue una víctima colateral de esta injusticia y así fue como se enteró que su madre estaba presa.

Paola Durante recuerda su proceso en la cárcel con su hija pequeña [VIDEO] Durante recuerda que aunque muchas veces quería acabar con todo lo que estaba pasando, tanto su mamá como su hija le daban las fuerzas de seguir adelante.

¿Cómo se enteró la hija de Paola Durante que su madre estaba presa? “Yo decía que no, que mi hija no me podía ver en un lugar así y, pues ya cuando vi como pasaban los meses, los días, decía: ‘¿Cuándo la voy a ver?’ Y en ese momento ella vio un periódico en la calle, iba con su papá y le dijo ‘es mi mamita’, tenía 5 años”, declaró.

“Es mi mamita, compra el periódico y lo leyó y se enteró que yo estaba en la cárcel. Me habla mi mamá y me dijo: ‘La niña ya está enterada de ti y te quiere ver’”, agregó y reveló que cuando su hija fue a verla la saludo y le dijo vamos a jugar.

“Me dijo: ‘Hola ma’ y se puso a jugar, ni siquiera me dijo ‘¿dónde estás?, ¿por qué estás aquí?, ¿por qué no te he visto? Nada, no hizo preguntas, no le dijo nada a nadie, entonces mi mamá y ellas eran las que me daban valor. Yo las veía tan de pie que yo decía: ‘si ellas pueden, ¿por qué yo no?, entonces yo voy a poder con esto’”, recalcó.

¿Cómo fueron sus audiencias?

Paola Durante recordó que “había audiencias de 24 a 28 horas, estábamos nosotros parados ahí en el lugar y mi mamá ahí estaba, se movió, se movió, toco puertas, se metió con la gente más canija que hay en este planeta, no le importó, fue con Derechos Humanos y les dijo: ‘Mi hija es inocente y quiero que la saquen ya’”.

¿Cuándo le dijeron que era inocente?

“Ese dia que era de la sentencia, se acerca el juez y me dice: ‘Voy a actuar conforme a derecho’, y Mario y yo nos volteamos a ver y mi hermana le hizo ‘yes’, dije ‘¿quedé en libertad?’, pero vi a Mario y me quedé callada. Ya cuando dijeron: ‘Mario queda con duda, pero queda en libertad’, ya grité ‘nos vamos’”, recordó.

Durante señaló que al salir la cargaron y mucha gente ya la esperaba, fue ahí cuando le cayó el veinte. “Yo a la custodia, a la mera mera siempre le decía que me corriera y ese día llegué yo con los dedos, llegaban todas con este pintado (el pulgar) porque era de libertad, entonces llegué yo así y la custodia me decía: ‘Lárguese señorita Durante, lárguese’, y yo así de ‘me voy, me voy’. Siempre hay una regla ahí de que cuando tú te vas no puedes voltear porque si no regresas, entonces todas me dicen ‘no vayas a voltear’ porque ya iba con las lágrimas y sentimientos encontrados de por fin voy a salir, pero dejo gente acá adentro”.

¿Cuál fue su momento más hermoso? Paola Durante declaró que cuando volvió a ver a su hija porque a ella le dijeron que le tenían un regalo especial si se portaba bien. “Me llevan a la casa y el elevador daba directo a la casa, sube, se abre y mi hija estaba enfrente de mí y me dice: ‘¿mamita tú eres mi regalo?’. Corrió, me abrazó y dije ‘wow, nunca más, nunca más me voy a volver a ir’”.

¿Cómo le afectó haber estado en prisión?

Con todo y que su inocencia quedó demostrada, hasta el día de hoy Paola paga una factura que no debía. “Me gritan exconvicta, voy a lugares y me dicen asesina, no me puedo olvidar porque estoy marcada de por vida. Si voy a Estados Unidos la computadora dice que yo estuve en la cárcel, mi VISA dice “arrest innocent” para que vean que yo no fui culpable de nada y es horrible”.