Paola Núñez está de regreso en TV Azteca con “Abandonados”

El foro de Ventaneando se vistió de gala este martes 30 de abril con la presencia de uno de los máximos talentos que ha dado TV Azteca. Nos referimos a Paola Núñez, quien volvió a su casa para anunciar tremenda noticia.

Paola Núñez vuelve a la pantalla de TV Azteca con una nueva edición de “Abandonados”, el cual es un “recorrido desde Tailandia hasta Malasia en donde ocho parejas están compitiendo por 2 millones de pesos”.

“Esto es increíble, el hecho estar aquí otra vez me tiene tan emocionada que no puedo ni hablar”, declaró Paola Núñez a lo largo de la alfombra roja por la que desfiló hacia el foro de Ventaneando.

¿De qué va a tratar “Abandonados”?

“”Abandonados” es una carrera de eliminación en la que ocho parejas tendrán que recorrer más de 5 mil kilómetros por el suroeste asiático, atravesando los cuatro países que conforman la Ruta del Dragón. La pareja que llegue primero deberá registrarse en el Libro del Dragón.

Durante las 8 etapas de esta carrera nuestros “Abandonados” tendrán que resistir y usar todo su ingenio para ganar uno a uno los 20 amuletos que están en juego. La pareja ganadora podrá hacerlos válidos, obteniendo así un total de hasta 2 millones de pesos. Más que una carrera, “Abandonados” es una odisea que llevará a nuestros participantes a vivir una extraordinaria aventura a través de Vietnam, Camboya y sus imponentes templos hasta llegar a la gran ciudad, Bangkok”.

¿Qué dijo Paola Núñez al respecto?

A su regreso a TV Azteca, Paola Núñez dijo lo siguiente: “mi carrera es gracias a esta empresa y yo llegué a Los Ángeles con esas herramientas (...) En Estados Unidos agradecen que seas un actor preparado, serio y el CEFAT me dio esas herramientas y me hizo una actriz con experiencia”.

“Tengo 25 años actuando, entonces me he formado. Creo que mi primer novela se llamó “Como en el cine” y tuve como dos líneas en toda la novela y después “Mirada de Mujer, El Regreso”, y después “Las Juanas” y “Amor en custodia” que me abrió todo un panorama y fue un éxito y un fenómeno”, declaró.

De igual modo, Paola Núñez aseveró que su carrera fue poco a poco y “cuando llegué a Los Ángeles sentí que ya estaba preparada. No fue fácil, me tardé un año, no ha sido fácil en general para mí nunca y regresar para mí significa tanto”.

¿Cómo fue la primera temporada de “Abandonados”? Paola Núñez declaró que "Abandonados fue una experiencia única y épica en mi vida y nunca la voy a olvidar. Saber que vamos a hacer una temporada nueva y voy a volver a experimentar eso es una bendición, de verdad que lo es”.

“Ahorita que entré me puse muy nerviosa porque no saben lo que significa para mí estar otra vez con ustedes”, recalcó.

¿Cuál será la dinámica de “Abandonados”?

La actriz aseguró que “Abandonados” estará conformado por la mitad de gente que no es famosa y la otra mitad sí, pero no quiso revelar los nombres y sentenció que serán en total 8 parejas e iniciarán donde terminaron la temporada pasada.

¿Cuáles son sus mejores recuerdos de “Abandonados”?

Paola Núñez declaró que la primera temporada le dejó mucho estrés, pero le encantó Tailandia y “de hecho me quedé ahí como dos semanas más después de que terminó el programa. Bangkok es una ciudad vibrante, llena de color, de cultura, de espiritualidad… Una de las cosas bien interesantes de esta competencia es que las solo tienen 20 pesos diarios que pueden usar como alimento, no pueden usar como transporte o alojamiento, pero es increíble la bondad de la gente”.

