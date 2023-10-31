Paquita la del Barrio responde si estaría dispuesta a tener novio

Al parecer Paquita la del Barrio aplica la de mejor sola que mal acompañada, pues su respuesta ante los medios de comunicación ante la posibilidad de tener una pareja sentimental, ha dejado a todos sin palabras.

Esos chismes, para qué quiero novio, voy a ganar algo con eso. No, ya no hay de esos

Aunque, si es por cuestiones de salud, tal vez sí tendría un novio para usarlo a su conveniencia, pues todo sea por su bienestar.

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Ahí sí quiero novio, ahí sí me conviene

¿Qué piensa sobre su retiro de los escenarios?

De manera enfática respondió cuando se le preguntó sobre su retiro de los palenques, pues en los últimos meses ha estado un poco alejada por problemas de salud y distintas complicaciones.

Yo no me he despedido de ningún palenque, lo que pasa es que no he podido, tú sabes que en un palenque uno necesita caminar y ahí no se puede caminar

¿Cómo va a recordar a sus muertos?

Nos dijo de qué manera celebrará el día de muertos, ya que tiene una tradición muy establecida para estas fechas.

Posiblemente, voy a Veracruz, posiblemente, no sé todavía, si los recibo aquí con sus comidas, sus cosas, sus cruces y la… esa es aparte

Y aunque es muy creyente, esto piensa de los rituales que hacen las personas en año nuevo.

No saben qué inventar ya, pónganse a trabajar, calzones rojos y que si pones calzón rojo te va a dar tu marido, eso no es cierto, no sean tontos

¿Qué opina sobre la tragedia en Acapulco?

Finalmente, así respondió cuando se le preguntó sobre la situación que está atravesando Acapulco.

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