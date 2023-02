Mánager de Paquita la del Barrio revela cuál es su estado de salud.

La cantante mexicana Paquita la del Barrio tuvo que alejarse de los escenarios debido a sus problemas de salud, mismos que la han llevado a hacer uso de una silla de ruedas para poder trasladarse con mayor facilidad.

La intérprete de temas como “Rata de dos patas”, “Tres veces te engañé”, “Cheque en blanco”, volvió a encender las alarmas tras las declaraciones de la reportera Inés Moreno, quien declaró que la cantante se había tenido que retirar de uno de sus shows por cuestiones de salud.

¿Cómo se encuentra Paquita la del Barrio?

Posteriormente, la reportera en cuestión se puso en contacto con el mánager de la cantante mexicano, Francisco Torres, quien a través de su canal de YouTube le confirmó que la cantante ha estado mal, por lo que tuvo que bajar su ritmo de trabajo.

“No tanto como delicada, pero sí anda mal. Sí de pronto se siente mal, pero no delicada, seguimos programando shows y todo, pero pues sí se anda sintiendo malita, se fue a hacer estudios, por ahí salió baja en algunas cosas, pero pues no podemos echar de menos la edad”, expresó el mánager.

¿Por qué abandonó el show en cuestión?

De acuerdo con el representante de Paquita la del Barrio, Francisco Torres no está grave pero sí le cuesta trabajo ofrecer un show, incluso reveló que en ocasiones se ha subido al escenario sintiéndose mal.

“Está haciendo el esfuerzo de sacar los shows y sí me dice, ‘me siento mal’, pero se sube al escenario y se transforma, o sea lo intenta y ya baja y es como sí pude, hasta ahorita no nos ha pasado eso. La estamos cuidando de hacer shows tranquilos, y cositas espaciadas, no hacemos muchos medios por lo mismo, pero ahí va, pero sí hay muchas cosas que ya no puede hacer”, añadió.

