Paty Manterola sigue manteniendo en secreto su romance con Luis Miguel

Paty Manterola revela de una vez por todas, por qué a pesar de lo que se contó sobre su relación con Luis Miguel en la bioserie del cantante la dejó muy mal parada, nunca ha querido contar su propia versión de los hechos.

¿Qué dijo Paty Manterola?

En exclusiva para Venaneando, Paty Manterola declaró que “fue una etapa muy linda de mi vida y, obviamente, aunque la he mantenido de una manera muy privada, he contado un par de experiencia, en esta relación siempre he sido muy respetuosa de los demás, de esa persona, de ese momento”.

Así mismo, Paty Manterola aseguró que no solo ha sido muy reservada sobre su relación con Luis Miguel, sino también con sus otras exparejas: “Del mismo Xavi, realmente cuando nos separamos nunca les conté con, ahora sí como dicen, con pelos y señales de lo que ocurrió en nuestra relación, simplemente les dimos la noticia juntos”.

“Siempre he sido muy respetuosa, muy privada con mis relaciones, entonces, no me molesta, por supuesto que no me molesta, obviamente, cuando salió la serie, aunque estaba basada, digamos de alguna manera, en hechos reales, se sugirieron situaciones que no fueron ciertas”.

“Yo sí sé que tuve una relación muy linda porque fueron muchos años los que yo fui amiga de Micky durante mucho tiempo… Una cosa es la realidad, otra cosa es la ficción y otra cosa es lo que se pone en la serie”, añadió.

“Son chismes que a mí, en lo personal no me afectan, mientras no hayan sido verdad no hay por qué salir a aclarar nada, a menos que afecte realmente tu vida privada, tu matrimonio o a tus hijos”, recalcó la exintegrante de Garibaldi.

¿Paty Manterola lanzó un tema con Mariana Seoane? Paty lanzó recientemente el tema “Bla bla bla”, en colaboración con Mariana Seoane, que justamente habla de no quedarse callados frente a rumores y versiones equivocadas.

“Es una canción de empoderamiento, lo hice con esa intención… cuando lo escribí fue el movimiento de ‘Me too’, entonces vino este movimiento de la comunidad que son muy atacados, por eso le puse una frase en la letra que dice: “Ahora soy quien soy, yo nací con libertad’”, finalizó.