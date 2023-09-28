Integrante de Venga La Alegría anuncia que espera un bebé

A través de su cuenta de Instagram, el carismático conductor de Venga La Alegría Fin de Semana, Pedro Prieto, junto a su esposa Titi Jaques, compartieron una noticia que ha emocionado a sus seguidores y seguidoras.

En un emotivo video compartido en la red social, revelaron el emocionante momento en el que Pedro se enteró del embarazo de su esposa al realizarse una prueba.

Te puede interesar: Cynthia Rodríguez presume que León está creciendo bastante rápido

Así fue el momento en que Pedro Prieto se entera que será papá

Mientras grababan un video juntos, Titi le dio la emocionante noticia a Pedro y posteriormente compartieron la alegría con los padres de ella. En sus redes sociales, Pedro y Titi expresaron su felicidad al decir: "Se une un nuevo integrante a la familia!! Nos moríamos por compartirlo y que sean parte de todo este proceso tan lindo que estamos viviendo."

Aunque la pareja no especificó cuántos meses de embarazo tiene Titi, seguramente nuestro querido conductor nos los compartirá a la familia de Venga La Alegría.

También te puede interesar: Eiza González: Ellos han sido todos los novios de la actriz mexicana

Historia de amor entre Pedro Prieto y Titi Jaques

La historia de amor entre Pedro Prieto y Titi Jaques ha sido una que ha capturado la atención de sus seguidores desde el principio. Pedro, conductor de Venga la Alegría, y Titi, se comprometieron en enero de 2022, apenas un año después de conocerse.

La pareja decidió dar el siguiente paso en marzo de 2023, cuando se casaron, un paso que ahora se ve aún más especial con la llegada del nuevo integrante a su familia: “Ya te queremos conocer, llenarte de besos y presentarte a tu hermano grande Leo, te amamos”, se lee al final del texto del clip compartido.

Te puede interesar: VIDEO: Así reapareció Cynthia Rodríguez tras su salida de VLA.