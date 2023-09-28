Ellos han sido los novios de la actriz Eiza González, apodada por sus fans como “La Santa Patrona”

Eiza González, la talentosa actriz mexicana que ha conquistado tanto Hollywood como la industria del entretenimiento en general, no solo es conocida por su impresionante carrera en la gran pantalla, sino también por su vida amorosa, que ha estado bajo la lupa de sus seguidores y la prensa.

Es por esta razón que en esta ocasión, vamos a realzar un viaje a través de las relaciones amorosas más destacadas de “La Santa Patrona”, desde los rumores de romance con Alejandro Fernández hasta la sospecha de su actual relación con Mario Casas.

Programa del 6 abril del 2022 Parte 1 | Belinda confesó todo en VLA.

¿Quiénes han sido novios de Eiza González?

La era de los rumores

En 2010, los rumores de un romance entre Eiza y el cantante mexicano Alejandro Fernández inundaron los titulares. Sin embargo, la actriz de "Baby Driver" afirmó que solo eran amigos. Años después, anunció públicamente su relación con el empresario Pepe Díaz en 2011, pero esta historia de amor llegó a su fin en el verano de 2013.



Los corazones fugaces

En 2013, Eiza fue vista con el actor estadounidense Liam Hemsworth poco después de que él cancelara su compromiso con Miley Cyrus, por lo que fue nombrada como "la Clara Chía mexicana.” Aunque se les relacionó sentimentalmente, nunca confirmaron oficialmente una relación. Más tarde, tuvo una relación con el actor D.J. Cotrona, con quien trabajó en la serie "From Dusk till Dawn", pero la razón de su ruptura sigue siendo un misterio.

Te puede interesar: Eiza González apoya a Shakira y la destrozan por haber sido la "otra".

En 2016, fue vista junto al DJ Calvin Harris después de su separación de Taylor Swift. Aunque al principio deseaban mantener su relación en secreto, pronto se hizo pública y ambos parecían felices juntos. Luego, vivió un breve romance con el cantante colombiano Maluma en 2017, que causó revuelo debido a unas imágenes compartiendo un beso en un club.

Breves destellos de amor

Eiza tuvo una breve relación con Josh Duhamel en 2018 después de su divorcio de Fergie y luego fue vinculada a Luke Bracey en 2019. Su relación con el actor Timothée Chalamet en 2020 se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales, pero se separaron en octubre del mismo año.

Aunque no se confirmó oficialmente, la actriz fue captada tomada de la mano del modelo estadounidense Dusty Lachowicz en noviembre de 2020. En mayo de 2021, inició una relación con el jugador de lacrosse Paul Rabil, pero su romance terminó siete meses después debido a la falta de coincidencia en sus agendas.

En mayo de 2022, surgieron rumores sobre un posible romance entre Eiza González y Jason Momoa. Sin embargo, posteriormente se habló de una supuesta ruptura y ninguno de los dos confirmó oficialmente su relación.



El futuro con Mario Casas

Actualmente, La Santa Patrona ha sido vista con el actor y director español Mario Casas en la ciudad de Roma, lo que ha generado intriga sobre el estado actual de su vida amorosa.

Te puede interesar: Estas son las FOTOS que confirman el romance de Eiza González y Mario Casas