Pedro Sola reveló que se casó en España: así fue el momento.

Pedro Sola, uno de los conductores más queridos y carismáticos de la pantalla chica, sorprendió a propios y a extraños al revelar en nuestro programa Ventaneando y ante miles de televidentes que se casó en Madrid, España.

Durante el programa de ayer 16 de mayo, Pedro Sola tocó el tema de las herencias y aseguró que él ya tiene listo su testamento desde hace tiempo. De inmediato Daniel Bisogno le cuestionó si él y Mónica Castañeda estaban incluidos, a lo que Pedrito respondió que no porque no tenía muchos bienes.

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¿Cómo surgió que estaba casado? Posteriormente Mónica Castañeda le preguntó si le podía dejar el anillo que le gusta, a lo que Pedrito Sola respondió: “¿El de bodas? Es un secreto, una vez (se casó) no hubo ni consumado de matrimonio”, lo que desató los cuestionamientos de sus compañeros de programa.

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Daniel, Mónica y el resto de sus compañeros de Ventaneando le pidieron el pequeño y brillante objeto para buscar alguna información adicional, como nombre o fecha, pero sus intentos fueron en vano, pues únicamente pudieron ver la marca del anillo y el código.

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Sobre su boda, Pedrito, recalcó que no encontrarán registro en México y se limitó a decir “vayan a la comunidad de Madrid”.

“No la van a encontrar porque no me casé aquí. Vayan a la comunidad de Madrid y ahí busquen”, declaró Pedro. “Ya escucharon ustedes aquí, primero en Ventaneando, Pedro Sola se casó, tiene un anillo de los finos y fue en Madrid”, agregó Daniel Bisogno.

