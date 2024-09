Pepe Aguilar revela que Christian Nodal no puso ni peso para su boda con Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron sorpresivamente el pasado 24 de julio, en una lujosa hacienda del estado de Morelos; sin embargo, ya sabemos quién pagó la fiesta y no fue el cantautor sonorense, sino Pepe Aguilar.

¿Cómo es la relación de Nodal con Pepe Aguilar?

Christian Nodal reconoció en una entrevista que tiene una relación con el “tesoro” de Pepe Aguilar, refiriéndose a Ángela Aguilar. Así mismo, reveló que el padre de su ahora esposa, siempre ha sido buena persona con él.

Todo el mundo lo tiene como un monstruo. Conmigo ha sido super bueno, es una persona muy empática. Uno como papá quiere lo mejor para las hijas, yo estoy con su tesoro, con una de las personas más bellas que tiene en su vida, uno de sus amores más grandes. Me ha recibido con mucho amor, mucho cariño y mucho respeto. Ha sido muy bonito, me siento respaldado por un gran hombre. Amo estar en una familia que se respira tantas cosas tan chin... desde el amor, cultura, experiencias, un montón de cosas

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre las palabras de su yerno? En exclusiva para Ventaneando, Pepe Aguilar habló sobre las declaraciones que dio su ahora yerno, Christian Nodal, asegurando que era un suegro “tierno, empático y cariñoso”.

No me conoce todavía, no me conoce”, declaró entre risas y agregó que “yo creo que a uno como ser humano es como le lleguen, ¿no? Juan Gabriel tenía una canción que decía: ‘Por las buenas soy muy bueno y por las malas soy muy malo’. Yo creo que todos, si él es respetuoso como lo ha sido, si es serio como lo ha sido y si es como ha sido así se le trata. Aparte es un buen muchacho, se da a querer el cabr...

¿Christian Nodal no le dio ni un peso a Pepe Aguilar para la boda?

Pepe Aguilar se encuentra en Colombia, y fue justamente ahí donde reveló a un programa de radio quién pagó la boda de su hija, asegurando que todo salió de su bolsillo.

“Yo no quería... pues si me chin...”, confesó y agregó que Christian Nodal no ayudó en nada monetariamente. “Mi yerno no me dijo ‘¿oiga suegro no quiere que le ayude en algo’”. Al final, Pepe Aguilar dijo que es muy dadivoso y bromeó asegurando que únicamente respetó la cultura, pues recordemos que en México se acostumbra que el padre de la novia pague la boda.