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FOTOS | Piqué amenaza con emprender acciones legales contra quien irrumpa su intimidad.

En redes sociales se ha puesto en duda si el futbolista busca proteger a sus hijos o a su nueva novia, Clara Chía.

Por: TV Azteca

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