¿Piqué y el hermano de Shakira se pelearon a golpes? Esto se sabe.

¡Sorprendente noticia! Las fotografías de Piqué llegando a Miami para encontrarse con sus hijos y convivir con ellos en medio de la mudanza de Shakira con los pequeños parecían ser el preámbulo de una reunión familiar amistosa.

¡Los conductores intentaron arreglarle el corazón a Shakira!

Sin embargo, la situación se tornó tensa cuando se reveló que Piqué y Shakira habrían protagonizado una acalorada discusión que escaló en un pleito a golpes con el hermano de la cantante, quien se habría metido a defenderla. La armonía familiar que parecía estar presente en un principio se transformó en un caos imprevisible.

¿Cómo sucedieron los hechos?

¡La tensión estalla en Miami! De acuerdo con algunos medios, la llegada de Gerard Piqué a la ciudad del sol no fue precisamente la reunión familiar armoniosa que se esperaba. Al parecer, el ex futbolista y Shakira tuvieron una discusión acalorada debido a un conflicto en torno a los hijos de la pareja. Piqué quería tener a los pequeños por 10 días consecutivos, mientras que la colombiana le explicó que solo tenía derecho a pasar con ellos 10 días al mes, lo que provocó que Piqué se saliera de control.

Pero eso no fue todo, el hermano de Shakira, Tonino Mebarak, tuvo que intervenir para defender a su hermana en medio de la violenta discusión. Según el paparazzi Jordi Martin, la causa de la discusión podría haber sido el deseo de Piqué de pasar más tiempo con sus hijos, pero Shakira le hizo ver que llegó demasiado tarde en el mes para hacerlo. No obstante, a través de Twitter, Martin, aseguró que no hubo pelea alguna.

Sin duda, la tensión en el aire es palpable y no se sabe cómo se resolverá esta situación. ¿Será que la pareja podrá encontrar un terreno común para poner fin a esta clase de discusiones?

Te puede interesar: Así fue el reencuentro de Gerard Piqué y sus hijos en Miami, en medio de la polémica.