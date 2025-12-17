Influencer anuncia de forma sorpresiva su embarazo

Los logros de los famosos son aplaudidos por sus fieles seguidores y son las redes sociales, por lo general, los lugares en donde todo esto transcurre. Ahora, la influencer Patry Jordan es la destinataria de aplausos y mensajes de felicitaciones tras confirmar que espera su primer bebé.

Las plataformas digitales se han convertido en los espacios en donde las figuras públicas y su fandom entablan cierto grado de contacto y comunicación. Así es como los famosos comparten mucho sobre su vida privada y profesional, mientras los seguidores empatizan con el contenido.

¿Patry Jordan está embarazada?

Fue en sus redes sociales que Patry Jordan dio a conocer una feliz noticia, aunque cargada de temores. “No han sido meses fáciles y no quería precipitarme… pero ha llegado el momento de compartirlo. Sí, estoy embarazada”, reveló la influencer fitness en medio de rumores por su ausencia en las plataformas digitales.

“Hay un mini yo en proceso y, aunque estoy muy emocionada, también siento un miedo enorme (creo que forma parte del viaje). Aun así, estoy feliz de poder compartir esta noticia con vosotros”, remarcó Patry Jordan en el posteo que no deja de sumar likes y mensajes de felicitaciones.

¿Cómo vive este presente Patry Jordan?

La influencer española no solo se limitó a compartir la emocionante noticia de su embarazo, sino que abrió su corazón al exponer cómo transita este nuevo proceso. “Esta ha sido una de las razones por las que he desaparecido estos meses y por las que he estado un poco más distante”, explicó Patry Jordan.

La creadora de contenido que impuso su marca personal en el marco de la pandemia de coronavirus, se mostró en un video junto a su pareja y luciendo gorras que los catalogaban como “mamá” y “papá”. En sus manos pueden verse imágenes de una ecografía y la sonrisa en su rostro fue acompañada por el mensaje: “Gracias por la paciencia, el cariño y por seguir aquí. Prometo contaros más”.