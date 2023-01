Piqué intentó regresar con Shakira y así reaccionó la cantante.

El caso Shakira y Gerard Piqué ha dado mucho de qué hablar desde que ambos confirmaron su separación a inicios del mes de junio del año pasado, ya que hasta la fecha ninguno de los dos ha revelado las causas de su rompimiento.

¿Qué opinan los conductores la actitud de Piqué con Shakira?

No obstante, todo parece indicar que fue por una infidelidad del exjugador del Barcelona, quien le habría puesto los cuernos a la cantante colombiana con Clara Chía Martí, joven señalada como la tercera en discordia.

Este rumor ha cobrado fuerza gracias a los temas que la barranquillera lanzó después de su separación del español (Te felicito, Monotonía y Session 53) y donde le tira con todo a Gerard Piqué y a la joven española.

¿Piqué intentó regresar con Shakira? Luego de presuntamente haber metido la pata, la exestrella del Barcelona quiso regresar con la madre de sus hijos; sin embargo, ella lo rechazó, así lo reveló Jordi Martin en el programa “El Gordo y la Flaca”, paparazzi que se ha convertido en la sombra de ambos famosos.

Pero eso no es todo, se sabe que Gerard ya estaba con Clara Chía cuando todo esto sucedió, por lo que la joven española se enteró que Piqué tenía intenciones de regresar con la cantante colombiana.

“Lo cierto es que este fragmento sí está dedicado a Piqué. Hemos tenido acceso a una información veraz de una persona del entorno directo de Shakira que nos asegura que en abril pasado es la fecha en que Shakira y Piqué terminan su relación, pero un mes más tarde, Gerard aun estando con Clarita, se arrepiente de haber dejado a Shakira y decide intentarlo de nuevo. Vuelve a casa, pero en este intento, no resultó y es cuando deciden terminar por completo. El resto de la historia ya lo sabemos”, dijo.

¿Shakira habla en su nuevo tema de que Piqué la buscó?

Así es, “Session 53” lo revela en una de sus estrofas que dice: “Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni me supliques”. Esto refuerza lo dicho por el paparazzi sobre que el español intentó regresar con Shakira.

¿Qué ha pasado con Clara Chía y Piqué?

Después del éxito que ha tenido “Session 53”, Clara Chía decidió alejarse del asedio mediático y de Piqué y se refugió en casa de sus padres. Por eso no se han dejado ver en público durante las últimas semanas.

Sin embargo, el paparazzi ya mencionado sembró la duda sobre una nueva infidelidad de Piqué, pero ahora a Clara Chía. Todo parece indicar que el exjugador del Barcelona le habría puesto los cuernos a la española con la abogada Julia Puig.