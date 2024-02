Visa americana: ¿Por qué no debes mencionar Disneyland en la entrevista?

Un requisito indispensable para viajar a Estados Unidos es la Visa americana; sin embargo, obtenerla no es sencillo, además de que requiere de trámites engorrosos y una entrevista que no cualquier persona supera, pero ¿sabes por qué no debes mencionar Disneyland durante el trámite?

El excónsul, Brent Hanson lanzó una serie de recomendaciones para contestar las preguntas de la entrevista, entre las que destaca no mencionar por nada del mundo Disneyland como destino, ya que hacerlo podría hacer que te nieguen la Visa americana.

Así es el cambio de orden en los apellidos de una persona.

De acuerdo con el testimonio del excónsul Brent Hanson, una de las mentiras más recurrentes que utilizan las personas para obtener la Visa americana, es conocer el parque de diversiones de Disneyland, motivo por el que se las terminan negando.

Te puede interesar: Visa 2024: Esta es la clave para que te aprueben el documento

¿Qué es la Visa americana y cuántos tipos existen? La Visa americana, se refiere a un documento oficial emitido por el gobierno de los Estados Unidos que permite a un extranjero ingresar a ese país por un período específico y con un propósito particular. No existe una única, ya que hay varios tipos, dependiendo de la razón por la cual una persona desea ingresar a dicho país.



Algunos de los tipos de visas más comunes son:

Visas de turista (B-1/B-2): Permiten a los extranjeros visitar los Estados Unidos por motivos turísticos, médicos o de negocios temporales.

Permiten a los extranjeros visitar los Estados Unidos por motivos turísticos, médicos o de negocios temporales. Visas de trabajo (H-1B, L-1, O-1, entre otras): Diseñadas para individuos que tienen ofertas de empleo en los Estados Unidos y cumplen con ciertos criterios específicos para cada categoría.

Diseñadas para individuos que tienen ofertas de empleo en los Estados Unidos y cumplen con ciertos criterios específicos para cada categoría. Visas de estudiante (F-1, M-1): Destinadas a aquellos que planean estudiar en instituciones académicas o programas de formación técnica en los Estados Unidos.

Destinadas a aquellos que planean estudiar en instituciones académicas o programas de formación técnica en los Estados Unidos. Visas de inmigrante (diversas categorías como la visa de inmigrante familiar, de empleo, de inversor, entre otras): Conceden el derecho de residencia permanente en los Estados Unidos, también conocido como “Green Card”.

Conceden el derecho de residencia permanente en los Estados Unidos, también conocido como “Green Card”. Visas de intercambio (J-1): Dirigidas a participantes en programas de intercambio cultural y educativo.

También te puede interesar: Visa americana: requisitos para obtenerla gratis

¿Por qué no mencionar Disneyland?

A través de un video difundido en TikTok, por el creador de contenido Gusgri, el exfuncionario detalló cuáles son algunos indicios de que la gente está mintiendo a la hora de tramitar su Visa americana, siendo la más recurrente mencionar Disneyland.

Te puede interesar: ¿Cuál es el nuevo costo del pasaporte mexicano en 2024?

Cuando hablamos de una persona que nunca había viajado a ningún otro país, y que no tiene poder económico para hacerlo, está escogiendo para su primer viaje el lugar más caro del mundo, no tiene mucho sentido. Nosotros sabemos el costo de visitar Disneyland

De igual forma, señaló que la gente miente sobre su poder adquisitivo, ya que muchos acuden vestidos formalmente, lo cual no corresponde con su estilo de vida.