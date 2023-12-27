¿Por qué sueñas con la persona que te gusta? Esta es la explicación.

El mundo de los sueños fascina y representa un misterio para los estudiosos y pensadores desde siempre. Por ejemplo, Sigmund Freud, el padre del Psicoanálisis señala que los sueños son la realización de un deseo de parte del soñador, incluso las que son pesadillas. No obstante, entrando a temas más amigables: ¿por qué sueñas con la persona que te gusta?

De acuerdo con expertos en astrología y tarot como Lourdes Ferro, sueñas con la persona que te gusta porque ha llegado el “momento de actuar, de enviar un mensaje, comenzar una charla o buscar un acercamiento”. Aunque, claro, todo depende del contexto y la situación que se desarrolle en el sueño.

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Por ejemplo, si sueñas con la persona que te gusta pero tienes pareja, entonces actualmente tu relación no te satisface o conforma, ya que los sueños son un escape de la realidad, describe la experta.

Contrariamente, si sueñas con la persona que te gusta y esta te sonríe y señala, significa que existe una necesidad de acercarte más a ella o él. Además, que sonría indica que hay interés de su parte.

Ahora bien, cuando sueñas con la persona que te gusta durante su adolescencia, “significa que lo que sienten está basado en la pasión, las ganas de vivir, lo que tal vez puede llevar a cometer imprudencias”, explica la astróloga y tarotista.

¿Qué significa soñar con la persona que te gusta y despertar angustiado?

Finalmente, si sueñas con la persona que te gusta pero despiertas con una sensación de angustia, entonces es señal de proteger a tu ser querido de malos comentarios y alejarlo de envidias.

Para lograrlo, según Ferro, puedes encender una vela blanca o rosa y poner un vaso de agua con una cucharada de miel. Posteriormente, mirar la llama de la vela y pedir que la persona que te gusta esté protegida de cualquier cosa externa o energía negativa.

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