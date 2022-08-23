¿Qué le pasó? Preocupa estado de salud de Rubí por este VIDEO.

La décimo tercera edición de La Academia nos dejó grandes momentos que pasaron a la historia y finalistas que se ganaron el corazón del público; sin embargo, no todos lograron convencer a los jueces con su talento musical y su capacidad para hacer una carrera profesional.

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Tal es el caso de Rubí, una de las participantes más queridas por el público, pero más criticada por todo el panel, pues aunque tuvo presentaciones muy dignas de La Academia, hubieron otras que no convencieron por lo que fue señalada fuertemente por sus interpretaciones.

Desde su llegada a La Academia, la polémica estuvo presente con ella. Además de las críticas, Rubí tuvo que enfrentar fuertes problemas de salud, ya que dio positivo a COVID-19.

Por ese motivo, la quinceañera más famosa de todo México tuvo que estar alejada de sus compañeros por casi una semana, por lo que hubo un fin de semana que no subió a cantar al escenario; sin embargo, ahora parece que enfrenta nuevos problemas de salud.

La preocupante publicación de Rubí sobre su estado de salud.

Recientemente, por medio de sus redes sociales, la cantante compartió imágenes donde se observa parte de su cuerpo vendado a la altura de la cintura y el pecho. Este hecho causó gran preocupación entre sus seguidores, quienes le cuestionaron si había sucedido algo grave.

Por el momento no se sabe con exactitud qué habría pasado; aunque unos momentos después, la joven apareció con su mamá donde se muestra que tuvo un descuido al volante mientras ella grababa sus historias.

Mi mamá casi choca, pero estamos bien

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Rubí sufrió accidente.mp4

Tras su publicación muchos de sus fans se mostraron muy preocupados por el estado de salud, aunque al final todo terminó en un susto.

