4 Outfits para el concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX; son TENDENCIA y estarás cómoda toda la noche

Este domingo 1 de marzo el Zócalo de la CDMX vivirá una noche inolvidable con el concierto de una de las cantantes más famosas y talentosas de los últimos tiempos... Si ya estas pensando qué te vas a poner pero aún no has tomado una decisión, te encuentras en el sitio perfecto, pues tenemos varias opciones en tendencia para que luzcas hermosa en el concierto de Shakira.

Outfits en tendencia para el concierto de Shakira

Vaquera en tendencia: Este tipo de outfit es perfecto para las mujeres que aman verse sumamente femeninas. Se trata de una base como falda de olanes blanca y una blusa simple negra, donde los protagonistas son los accesorios dorados y las botas estilo vaquero.

Gitana: Shakira ha marcado a generaciones con su música, pero también con sus icónicos atuendos que usa durante sus conciertos y si quieres llevar toda la vibra de la cantante te sugerimos llevar unos pantalones corte recto de piel un cinturón metálico y una blusa de tirantes con escote en v. Para ir cómoda y bailar toda la noche opta por unos botines con tacón pequeño.

Vestido transparente: Si buscas ir cómoda al concierto de Shakira, pero a la vez verte con un estilo único y en tendencia, te sugerimos llevar de base un short de mezclilla y tu playera favorita. La pieza fundamental en este outfit es el vestido negro largo en transparencia, te dará un estilo pop rockstar.

Grunge: Este último estilo es un básico que siempre funciona, se trata de una blusa de brillos y la puedes llevar en tono dorado o plateado. Elige un pantalón tipo oversize y unas botas estilo militar para no cansarte durante el concierto. La protagonista de este estilo es la blusa de manga larga transparente, además de que te hará sentir cómoda.