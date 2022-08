¿Cuándo estrenan sus sencillos Cesia, Andrés y Mar?: estas son sus portadas.

Cesia, Andrés y Mar se convirtieron en los finalistas de La Academia en su aniversario de 20 años, generando la reacción positiva de los fans que votaron a lo largo de toda la competencia.

Los críticos están de pie con la interpretación “La Leona de Honduras”

La Leona de Honduras se convirtió en la ganadora de nuestro reality show, mientras que Andrés se quedó con el segundo lugar y Mar se llevó el tercer puesto.

Estos tres finalistas tendrán la oportunidad de grabar su primera canción bajo el sello de Sony Music, sencillos que verán la luz el próximo 25 de agosto de 2022 luego de las 7:00 horas de la noche.

Y no podemos olvidarnos de otros dos participantes que también se ganaron el corazón del público. Se trata de Nelson y Rubí, quienes se quedaron con el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Nelson fue recibido como toda una estrella en Guatemala, su país natal donde miles de fans lo recibieron entre aplausos y porras. Por su parte, Rubí recibió algunos regalos como un disco y un tarot autografiado por Kenia Os.

Así lucen las portadas de Cesia, Andrés y Mar

A tráves de sus redes sociales, Cesia confirmó que su primer sencillo se llamará Me Rehuso y pidió a sus seguidores apoyarla: “Espero que lo disfruten mucho y me ayuden a compartir y escuchar, me emociona revelarles la portada”, escribió.

Por su parte, Andrés reveló que debutará bajo el nombre artístico de Andresse y su primer sencillo se llamará Antes: “Ya quiero compartirles lo que con tanto amor trabajamos para ustedes, sé que les va a encantar”.

Mar, quien aparece en la portada con un traje rosa neón, confirmó que sun sencillo se llamará Déjame Ir: “Sé que les va a encantar, no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

