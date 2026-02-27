Cómo llevar flequillo con pelo rizado según tu tipo de rizo y rostro

Durante años, el pelo rizado ha estado rodeado de ideas erróneas que han limitado las opciones de corte y peinado. Una de las más extendidas es que el flequillo no es compatible con esta textura por encrespamiento o exceso de volumen.

Pero la tendencia actual desmiente este mito y posiciona al flequillo como un aliado clave para modernizar cualquier look curly. Especialistas en cabello rizado coinciden en que el secreto está en respetar la forma natural del rizo y adaptar el corte a cada tipo de rostro.

"Puede ser uno de los recursos más rejuvenecedores y favorecedores cuando está bien trabajado", afirma Conchi Arias, directora del salón Campos Curlyhair. En la misma línea, Amparo Carratalá, experta en styling de Schwarzkopf Professional, destaca que el flequillo también cumple una función práctica al evitar que los mechones frontales pierdan definición o resulten incómodos.

Tipos de flequillo con pelo rizado según el tipo de rizo y forma del rostro

Con una técnica adecuada y productos ligeros, el flequillo deja de ser un problema y se convierte en un recurso versátil que aporta estilo, personalidad y frescura al cabello rizado.



Flequillo rizado abierto: se abre ligeramente en el centro y cae hacia los lados, enmarcando el rostro con naturalidad. Es ideal para suavizar facciones y evitar volumen excesivo en la parte frontal. Favorece a la mayoría de rostros.

Flequillo largo integrado en capas : más que un flequillo marcado, es una extensión de las capas delanteras. Aporta movimiento, reduce el encrespamiento y es fácil de mantener. Funciona especialmente bien en rostros alargados o en quienes buscan un acabado natural.



Flequillo rizado desfilado: se corta en seco para respetar el patrón del rizo, evitando líneas rectas. Logra una textura ligera y definida, ideal para quienes tienen mucho volumen y buscan controlarlo sin perder frescura.