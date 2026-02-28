Cómo hacer una capirotada tradicional: Receta en 4 sencillos pasos

¿Antojo de un postre 100% mexicano? La capirotada es ideal para disfrutar en esta temporada, además de que podrás aprovechar varios ingredientes que probablemente tengas en casa. Te compartimos la receta más fácil y económica para deleitar a toda la familia con este postre típico.

¿Qué ingredientes lleva una capirotada tradicional?

2 tazas de agua

1.5 kg de piloncillo

2 clavos de olor

1 rajita de canela

Pasas

Cacahuates

Nuez

2 Plátanos machos cortados en rebanadas

4 bolillos cortados en rebanadas

150 g de queso (Manchego o Cotija)

50 g de mantequilla

Receta paso a paso para hacer la capirotada mexicana

Jarabe: El primer paso es sencillo, debes poner a calentar el agua en una olla mediana, una vez que esté soltando el hervor, agrega el piloncillo, los clavos de olor y la canela, hasta que se haga un jarabe. Posteriormente, retira la canela y los clavos.

Fríe los bolillos: Fríe los bolillos en un comal, para que no se quemen y queden perfectos agrega un poco de mantequilla, esto les dará un sabor especial.

Arma la capirotada: Utiliza un recipiente que se pueda meter al horno, de preferencia una cazuela de barro. Pon una capa de rebanada de bolillos, después agrega una capa de nuez, cacahuate, pasas y las rodajas de plátano macho. Moja con el jarabe la primera capa y posteriormente, repite el proceso empezando por los bolillos y termina agregando el queso de tu preferencia.

Hornea: Previamente calentado el horno a una temperatura de 180 °C, mete tu capirotada y déjala por 20 minutos. Es importante que la dejes enfriar un poco antes de consumir tu postre.